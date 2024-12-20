لوان بيريرا: أبحث عن «التاريخ» مع الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

أكد لوان بيريرا لاعب الشارقة، أنه يسعى إلى كتابة تاريخ جديد مع فريقه، من خلال ما يقدمه من عطاء يمنح الفريق الألقاب المختلفة.

قال لوان بيريرا (24 عاماً): «أنا سعيد جداً وراضٍ عما أقدمه حتى الآن مع فريقي، سواء بالصدارة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، وكذلك بتواجد الشارقة في قلب كل المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا».

وأضاف: «سعادتي أيضاً تأتي من دوري في مساعدة زملائي بالفريق في الأهداف، وبناء الانتصارات، وهذا يجعلني أكثر تحفزاً للتطور، خلال السنوات المقبلة».

وتابع: «لقد مرت سنوات عديدة في الدفاع عن ألوان فريقي الشارقة واللعب في كرة القدم في الإمارات، وأنا سعيد هنا، وأريد أن أستمر في صنع التاريخ في النادي، وفي هذا البلد الذي رحب بوجودي، وبهذه الطريقة الرائعة من النواحي كافة».

يذكر أن لوان بيريرا لعب مع «الملك» 151 مباراة، وسجل 37 هدفاً، وتوج بأكثر من لقب منذ قدومه إلى النادي عام 2019، ويقدم اللاعب مع الفريق هذا الموسم مستوى متميزاً للغاية من كل البطولات، سواء بالأهداف أو صناعتها، ما جعل المدرب الروماني كوزمين أولاريو يمنحه ثقة المشاركة والاعتماد عليه في حل «لغز» المباريات الصعبة، بما يمتلكه من مواهب مختلفة، ويستعد اللعب مع زملائه لخوض مباراة قوية ضد الوحدة يوم الاثنين المقبل في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد آل نهيان في أبوظبي.