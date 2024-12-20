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الرياضة

100 لاعب يشاركون في «الفنون القتالية المختلطة»

100 لاعب يشاركون في «الفنون القتالية المختلطة»
20 ديسمبر 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت «النسخة التاسعة» من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي النصر، بتنظيم من اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة لدى الاتحاد: «توفر البطولة منصة فريدة لاختبار مهارات اللاعبين في بيئة تنافسية تحاكي أكثر البطولات العالمية تميزاً، ما يمنحهم الفرصة لصقل موهبتهم وتطوير استراتيجياتهم»، مؤكداً 

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أنّ البطولة تشكّل رحلة لبناء شخصية رياضية متكاملة تسعى للتميز محلياً وعالمياً، وتستشرف آفاقاً واسعة في عالم الفنون القتالية المختلطة.
وأشار الحوسني إلى أن البطولة تأتي ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز انتشار اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين في الدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على المواهب الواعدة، وإعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب، وتحقيق إنجازات مشرّفة في الاستحقاقات القارية والعالمية.
وتعزز البطولة المسيرة الناجحة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، والتي شهدت تطوراً ملموساً منذ تأسيس لجنة الفنون القتالية المختلطة تحت مظلة الاتحاد في عام 2021، وتركز الجهود الحالية على استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الموهوبين، حيث شهدت اللعبة نمواً ملحوظاً في أعداد الممارسين بفضل الدعم الكبير للقيادة الرشيدة لتطوير القطاع الرياضي، ومتابعة الاتحاد في وضع الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى الاستثمار في المزيد من المواهب المواطنة التي تتمتع بالقدرة على التألق وتحقيق الإنجازات، وتمثل مستقبل الرياضة.

الإمارات
دبي
نادي النصر
الفنون القتالية المختلطة
الجوجيتسو
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