بوستيكوجلو: توتنهام أصاب نفسه بـ «الألم»!



لندن (د ب أ)



أشاد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، بتأهل فريقه للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وحقق توتنهام انتصاراً مثيراً 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة، ليواصل الفريق اللندني حلمه نحو التتويج بأول ألقابه منذ عام 2008 .

وتقدم توتنهام 3-صفر، قبل أن ينتفض لاعبو مانشستر يونايتد، ويقلصوا الفارق، حيث سجلوا هدفين، لتتواصل الإثارة في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز كل فريق هدفاً في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز مثير للفريق اللندني.

أثنى بوستيكوجلو على أداء فريقه، الذي خاض اللقاء من دون 10 لاعبين بسبب الإصابة، حيث قال عقب المباراة: «لعبنا بشكل جيد للغاية، وسيطرنا على مجريات الأمور، لكن تسببنا في بعض الألم لأنفسنا، ثم اضطررنا للنضال من أجل استعادة اتزاننا من جديد».

وأضاف المدرب الأسترالي، «كان من المفترض أن تكون المباراة أكثر راحة مما كانت عليه في نهاية المطاف، ولكن بعد قولي هذا، لا أستطيع أن أتجاهل حقيقة أن هذه المجموعة من اللاعبين تقوم بعمل مذهل في الوقت الحالي لتجاوز الغيابات التي يعاني منها».

وأوضح بوستيكوجلو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نحن في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة، ولذلك، أعتقد أن هذا يعكس هذا التقدم الذي ، وأصبح المجال متاحاً أمامنا الآن للوصول إلى المباراة النهائية، واغتنام تلك الفرصة».

ويأتي هذا الفوز، ليمنح لاعبي توتنهام دفعة معنوية جيدة للغاية، حينما يلتقي الفريق اللندني مع ضيفه ليفربول، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

ويسعى توتنهام، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول (المتصدر) برصيد 36 نقطة، أملاً في التقدم نحو مراكز المقدمة في المسابقة العريقة.