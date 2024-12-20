466 ألف درهم جوائز سباق أبوظبي الثامن للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار أبوظبي للسباق اليوم، السباق الثامن ضمن أجندة الموسم، والذي سيقام على المضمار العشبي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى 7 أشواط، ورصد للفائزين جوائز مالية تبلغ 466 ألف درهم.

ويأتي تنظيم هذا السباق بعد النجاح الكبير الذي حققه النادي في تنظيم أمسية سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتنافساً مثيراً في الأشواط السبعة، التي جاءت غنية بحضورها الرفيع وجوائزها القيمة.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية المبتدئة من إنتاج الإمارات في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسيكون الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسرح لسباق الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن ثلاث سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وخصص الشوط الرابع لمسافة 2400 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم للخيول العربية من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وخصص الشوط الخامس لمسافة 2400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية البالغة 66 ألف درهم للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 2200 متر، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على إجمالي الجوائز المالية البالغة 66 ألف درهم.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم.