بايرن ميونيخ ولايبزج يكتبان حدثاً تاريخياً في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)



استعاد بايرن ميونيخ توازنه وتصالح مع جماهيره، بفوز كبير على ضيفه لايبزج 5-1، على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ، في قمة وافتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل جمال موسيالا (1) والنمساوي كونراد لايمر (25) ويوزوا كيميش (36) ولوروا سانيه (75) والكندي ألفونسو ديفيز (78) أهداف بايرن ميونيخ، والسلوفيني بنجامين شيشكو (2) هدف لايبزج.

واستعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات، عقب خسارته الأولى هذا الموسم، عندما سقط أمام مضيفه ماينز 1-2 في المرحلة الماضية.

وعزز بايرن ميونيخ الذي استعاد خدمات هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين، بعد غياب عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة، موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب الذي يستضيف فرايبورج الخامس «السبت».

في المقابل، توقفت صحوة لايبزج الذي استمر غياب صانع ألعابه الدولي الهولندي تشافي سيمونز بسبب الإصابة، عند انتصارين متتاليين، ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وبكر النادي البافاري بالتسجيل، وتحديداً بعد مرور 30 ثانية فقط، عندما قطع كيميش كرة القائد الدولي المجري ويلي أوربان، ومررها إلى كين داخل المنطقة، ومنه بذكاء إلى الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه المتوغل، مررها زاحفة وتابعها موسيالا داخل المرمى (1)، وهو الهدف التاسع لموسيالا في الدوري هذا الموسم.

ورد لايبزج بعد 62 ثانية فقط عن الهدف البافاري، وتحديداً بعد دقيقة و47 ثانية عن انطلاق المباراة. عندما تلقى المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبندا كرة في الجهة اليمنى. فانطلق ومررها إلى شيشكو المتوغل داخل المنطقة، وسبق مدافع لايبزج السابق الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، وتابعها بيمناه من داخل المنطقة على يسار الحارس الإسرائيلي دانيال بيريتز (2) مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

وهي المرة الأولى في تاريخ «البوندسليجا» التي ينجح فيها فريقان في تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين.

وأنقذ الحارس المجري بيتر جولاتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية موسيالا من مسافة قريبة (10)، وسدد ليون جوريتسكا كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (12).

وصنع أوليسيه الهدف الثاني لبايرن، عندما تبادل الكرة مع لايمر الذي هيأها له في الجهة اليسرى، رفعها الفرنسي داخل المنطقة، وتابعها النمساوي بيسره «على الطاير» قوية داخل مرمى جولاتشي (25)، وهو الهدف الأول للايمر في الدوري هذا الموسم.

وحذا حذوه القائد كيميش، عندما عزز تقدم النادي البافاري بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة على يسار جولاتشي (36)، وكاد كين يضيف الرابع بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة، إثر تمريرة من أوليسيه تصدى لها جولاتشي على دفعتين (39).

وتابع بايرن ميونيخ تفوقه في الشوط الثاني، وكاد الكوري الجنوبي مين-جاي كيم يفعلها برأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (48)، ثم تصدى جولاتشي ببراعة إلى تسديدة قوية لموسيالا وحولها إلى ركنية (49)، ومرر لايمر كرة عرضية، تابعها لوروا سانيه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (54).

وكاد النرويجي أنتونيو نوسا يقلص الفارق بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (64).

ورد سانيه بتسديدة قوية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر (66)، وأخرى لكين من مسافة قريبة تصدى لها جولاتشي قبل ان يشتتها الدفاع (67).

ونجح سانيه في هز الشباك، عندما تلقى كرة من ديفيز داخل المنطقة، سددها زاحفة داخل المرمى (75).

وختم ديفيز المهرجان بهدف خامس برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة لكيميتش (78).