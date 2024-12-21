إيمري: جوارديولا المدرب الأفضل في العالم



لندن (د ب أ)



قال الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، إن مواطنه ونظيره في مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا، لا يزال المدرب الأفضل في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن مانشستر سيتي خسر ثماني مباريات من آخر 11 خاضها في جميع المسابقات، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط خلال تلك الفترة، ويبتعد بفارق تسع نقاط خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

لكن إيمري، مدرب أستون فيلا، ليس لديه أي شكوك حول منافسه المقبل، قائلاً عن جوارديولا: «إنه الأفضل، أنا متفاجئ قليلاً مما يحدث، لكنها كرة القدم».

وأضاف: «إنها مباراة صعبة للغاية ومثيرة بالنسبة لنا، نحن نحترم ذلك الفريق كثيراً».

وأوضح إيمري: «كل فريق يجعلنا نعرف الكثير من الأشياء عنا وعن وضعنا وكيف نواجههم، سنلعب يوم السبت مع الفريق الأفضل في السنوات الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وربما لا يقدمون أداءً ثابتاً للعديد من الظروف، لكنهم الأفضل ومدربهم هو الأفضل».

وقال مدرب أستون فيلا: «سيعودون إلى أدائهم الرائع، وسيكون لديهم الوقت للفوز مجدداً في تلك البطولة».