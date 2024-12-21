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الرياضة

«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»

«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»
21 ديسمبر 2024 12:00

 
الظفرة (الاتحاد)

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تتواصل يوم الأحد فعاليات «مهرجان ليوا الدولي 2025»، في يومها التاسع، مع سباق «الدراج ريس»، بمشاركة كبيرة من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة، في الوجهة الشتوية الأمثل.
وتشارك في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يوتي في، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسات في المنطقة المخصصة لدراجات «الدراج ريس»، وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير، ويعتبر «الدراج ريس» من المنافسات الرياضية المرتبطة بمهرجان ليوا الدولي، والحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين، ومن المتوقع مشاركة 50 دراجة في مختلف الفئات المشاركة عبر سباقات «الدراج ريس».
ويدخل المشاركون أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة، على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين، ضمن الفئة التي تشارك من خلالها، وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة عبر المسار لتحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخوله والانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.
ومن المنتظر أن نشاهد حضوراً متميزاً لأبطال «الدراج ريس» في «تل مرعب»، من أجل الدخول في أجواء المنافسة التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق.
ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً للاستمتاع بالمنافسات الحماسية، حيث تُعد منطقة مرعب نقطة جذب لمحبي رياضات المحركات وأجواء التحدي، وتبدأ الفعاليات في الساعة السادسة مساءً، وسط استعدادات ضخمة لتقديم تجربة لا تُنسى للجميع.
ويواصل «مهرجان ليوا الدولي 2025» تقديم فعالياته المتنوعة والممتعة حتى الرابع من يناير، ليعزز مكانته حدثاً رياضياً وترفيهياً فريداً من نوعه يجمع بين روح التحدي والتراث الإماراتي في أبهى صورة.

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