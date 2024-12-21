تتويج الفائزات في بطولة أبوظبي لصيد الأسماك



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت الجولة الأولى لبطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات بتتويج الفائزات، وسط أجواء رياضية حماسية ومنافسة قوية، وتُوجت عائشة إبراهيم الحمادي بالمركز الأول، بوزن صيد بلغ 14.40 كجم، وتبعتها دانا فايز الدرويش بوزن 5.82 كجم، وسعاد عبدالله نجم بوزن 4.98 كجم، وبدأت المنافسات في الصباح الباكر، واستمرت حتى المساء، بمشاركة 31 فريقاً.

وكرم الفائزين في الختام، ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي، مشرف عام السباق.

وقال خليفة السويدي: «البطولة جاءت متميزة بكل تفاصيلها، وشهدنا مشاركة رائعة تعكس شغف السيدات بالرياضات البحرية، وفخورون بجهود المشاركات، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات التي تبرز دور المرأة الإماراتية في الرياضة».