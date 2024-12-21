كليفلاند يقهر ميلووكي في أفراحه!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أعاد كليفلاند كافالييرز ضيفه المرهق ميلووكي باكس المُتوج بكأس «أن بي ايه» إلى أرض الواقع، بفوزه عليه بسهولة 124-101، وعزز صدارته لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل لصاحب 24 فوزاً و4 خسائر هذا الموسم نجمه دونوفان ميتشل 27 نقطة وداريوس جارلاند 16، في مباراة وصل فيها تقدمه إلى 36 نقطة.

وعانى باكس من غياب جناحه المصاب داميان ليلارد، فيما سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة و14 متابعة، بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي في نهائي كأس أن بي ايه.

وبعد تعافيه من المرض، سجل المخضرم البديل كريس ميدلتون 14 نقطة لميلووكي، بيد أن الثنائي الأساسي أيه جي غرين وأندري جاكسون جونيور لم يسجل أية سلة من تسع محاولات، كما لم يسهم في أية نقطة.

ورفع كافالييرز الذي حقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات، رصيده إلى 15-1 على أرضه، كما عاد إلى صفوفه لاعبه ماكس ستروس، بعد تعرضه لإصابات في الورك والكاحل، سجل ستروس 8 نقاط في 19 دقيقة بعد نزوله بديلاً، كما وقع على 3 ثلاثيات من أصل عشرين لفريقه.

قال ميتشل «نجحنا على طرفي الملعب، فرضنا الإيقاع، هجومياً ودفاعياً، حاولنا التقدم مبكراً، رفعنا الوتيرة وقمنا بذلك على مدى 48 دقيقة».

أما مدرب باكس دوك ريفرز الذي رأى أنه من «الغريب» مواصلة مباريات الدور المنتظم، بعد خوض نصف نهائي ونهائي كأس أن بي إيه، المندرجة ضمن مباريات الموسم، في لاس فيجاس، فقال إن المباراة لم تكن مقياساً جيداً لمكانة باكس.

وأضاف «كنا منهكين، متعبين، أي شيء آخر تريدون قوله، لا استنتاجات من المباراة، نمنحهم كل الفضل».