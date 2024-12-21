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الرياضة

«زلزال 25» بطل «الشراعية 22» في دبي

«زلزال 25» بطل «الشراعية 22» في دبي
21 ديسمبر 2024 12:11

 
دبي (الاتحاد) 

تُوج القارب «زلزال 25» التابع لشركة الفتان للخدمات البحرية، بقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، بطلاً للسباق وفئة الشباب، في الجولة الثانية والختامية، من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، في الموسم البحري. 

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وحصل «سراب 67» لمالكه محمد سلطان المرزوقي، بقيادة ابنه النوخذة سلطان على المركز الأول في «فئة الناشئين».
وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة 45 قارباً على متنها أكثر من 200 بحار تنافسوا على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين.
وعقب نهاية السباق، قام محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، من مركز شرطة الموانئ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في فئتي الشباب ملاك ونواخذة وبحارة، القوارب «زلزال 25» و«جبار 87» و«مرعب 31»، والناشئين «سراب 67» و«الفهد 7» و«الخياي 49».

 

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