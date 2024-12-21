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الرياضة

«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»

«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»
21 ديسمبر 2024 12:13

 
علي معالي (أبوظبي)

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يستمر السباق بين شباب الأهلي والنصر والشارقة، على قمة دوري السلة، بعد الفوز في «الجولة الثامنة»، ليرفع كل فريق رصيده إلى «15 نقطة».
تفوق شباب الأهلي على الجزيرة 105-59 بنتيجة الأرباع «21-21 و31-16 و34-13 و19-9»، ويملك «فخر أبوظبي» 8 نقاط.
وفاز النصر على الظفرة 87-45، بنتيجة الأرباع «29-13 و29-7 و16-8 و13-17»، ويملك «الفارس» 10 نقاط، فيما تخطى الشارقة عقبة البطائح 90-86، في «ديربي» مثير، وشهدت المباراة تفوق البطائح في الأرباع الثلاثة الأولى «26-20 و23-19 و19-18»، ورجحت كفة «الملك» في الربع الرابع «33-18، ورفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة.

كرة السلة
الشارقة
شباب الأهلي
النصر
الجزيرة
الظفرة
البطائح
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