«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»



علي معالي (أبوظبي)



يستمر السباق بين شباب الأهلي والنصر والشارقة، على قمة دوري السلة، بعد الفوز في «الجولة الثامنة»، ليرفع كل فريق رصيده إلى «15 نقطة».

تفوق شباب الأهلي على الجزيرة 105-59 بنتيجة الأرباع «21-21 و31-16 و34-13 و19-9»، ويملك «فخر أبوظبي» 8 نقاط.

وفاز النصر على الظفرة 87-45، بنتيجة الأرباع «29-13 و29-7 و16-8 و13-17»، ويملك «الفارس» 10 نقاط، فيما تخطى الشارقة عقبة البطائح 90-86، في «ديربي» مثير، وشهدت المباراة تفوق البطائح في الأرباع الثلاثة الأولى «26-20 و23-19 و19-18»، ورجحت كفة «الملك» في الربع الرابع «33-18، ورفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة.