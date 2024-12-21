الأهلي يطارد «استعادة الثقة» أمام شباب بلوزداد



القاهرة (أ ف ب)



يستقبل الأهلي المصري ضيفه شباب بلوزداد الجزائري «الأحد»، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى فيها أصحاب الأرض لاستعادة ثقة جماهيره التي اهتزت في الأيام الأخيرة.

وفقد الأهلي فرصة لعب نهائي كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) الأسبوع الماضي، بعدما ودّع على يد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة، نتيجة أعقبتها حملة غضب جماهيري على الفريق الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوز أفريقي يعيد الهدوء للفريق قبل الارتباطات المقبلة.

ويأتي الأهلي ثانياً في مجموعته برصيد 4 نقاط، من فوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 بالقاهرة، وتعادل سلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في جوهانسبرج، فيما يملك شباب بلوزداد 3 نقاط من فوز خارج أرضه على استاد أبيدجان 1-0، وخسارة بملعبه 2-1 من أورلاندو بايرتس الذي يتصدر المجموعة بخمس نقاط، بعدما تعادل 1-1 في مباراة الجولة الثالثة مع الفريق الإيفواري في أبيدجان.

وسادت حالة من الارتياح معسكر الأهلي، بعد تأكدت جاهزية الرباعي الحارس محمد الشناوي، والظهير عمر كمال عبد الواحد، والمغربي يحيى عطية الله، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذين غابوا عن المران لأسباب مختلفة، حيث عانى الشناوي من كدمة في الكتف، وكمال من جرح قطعي في اليد، فيما أصيب عطية الله وتاو بنزلة برد، قبل أن يعود الرباعي لمران الفريق استعداداً لمباراة شباب بلوزداد.

على الجانب الآخر يغيب عن الأهلي الجناح طاهر محمد طاهر الذي تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة باتشوكا، لينضم للغائبين التونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، فيما ينتظر الجهاز الفني تحديد موقف الحارس الثاني مصطفى شوبير الذي يعاني من شد بالعضلة الخلفية.

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد سلباً في آخر مواجهتين في العامين الحالي والماضي ضمن دوري أبطال أفريقيا.

ويعود فوز الفريق المصري الأخير إلى 21 أكتوبر 2001، حين جدد فوزه بالنتيجة عينها قبلها بشهرين في طريقه إلى التتويج بلقبه الثالث.

ويسعى السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز في مباراة الأحد لتأمين موقف الفريق في المجموعة قبل الخروج في الجولتين المقبلتين لمواجهة شباب بلوزداد بالجزائر وستاد أبيدجان في كوت ديفوار.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الفريق المصري مباراة افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي في 15 يونيو المقبل في ميامي.