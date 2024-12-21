ميلان يعلن مدة غياب لياو



روما (أ ف ب)



يغيب الجناح الدولي البرتغالي رافايل لياو أسبوعاً على الأقل عن فريقه ميلان، بعد إصابة تعرّض لها خلال مواجهة فيرونا في افتتاح المرحلة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفقاً لما أعلن ناديه.

وقال النادي اللومباردي في بيان له «يعاني رافايل لياو من شدّ في العضلة المثنية اليسرى، وسيخضع لمزيد من الفحوص في غضون أسبوع».

وترك البرتغالي الملعب في الدقيقة 31 من المباراة التي تغلّب فيها فريقه بصعوبة على مضيفه فيرونا 1-0، علماً أنه سجل ثلاثة أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وانضم بذلك إلى قائمة المصابين التي تشمل الأميركي كريستيان بوليسيك والإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك والصربي لوكا يوفيتش.

ولن يشارك لياو في المباراة المقبلة بالدوري المحلي في 29 ديسمبر أمام روما، وقد يغيب عن الكأس السوبر الإيطالية التي تقام في السعودية من الثاني وحتى السادس من يناير.

ويحتل ميلان المركز السابع في الدوري متخلفاً بـ11 نقطة عن المتصدر أتالانتا، ويشعر مشجعوه باستياء شديد من مالك النادي الأميركي جيري كادرينالي ومستشاره زلاتان إبراهيموفيتش وبعض اللاعبين.