أنشيلوتي يتذكر «اللحظة المؤلمة» في «عام السعادة»!



مدريد (د ب أ)



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه يتطلع إلى إنهاء عام 2024 بانتصار مقنع على ضيفه إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي «نعود إلى أرضنا بعد مباريات عديدة في الخارج، إن إنهاء العام مع جماهيرنا أمر رائع للغاية، ونريد إنهاءه بشكل جيد، إشبيلية يلعب بشكل جيد للغاية، وينافس بقوة في كل مباراة، لكننا نريد إنهاء العام بانتصار».

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله «هناك لحظات سعيدة كثيرة لأنها كانت سنة رائعة ولا تنسى، يمكننا تكرار ذلك، إذا تمكنا من تقديم أفضل ما لدينا، الفريق على مستوى عالٍ جداً، رفع كأس أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند كان من أجمل اللحظات، لم نخسر مباريات كثيراً، لكن الأمر الأكثر حزناً هو الهزيمة أمام برشلونة في «البرنابيو»، لا أستطيع أن أطلب من سانا كلوز ألا أتعرض للانتقاد في عام 2025، في بعض الأحيان يكون ذلك بمثابة هدية، ويكون مقبولاً ونتعلم منه».

وأضاف «أمنح الفريق أفضل علامة بعد الصعوبات التي واجهناها، لقد فزنا بخمسة ألقاب، وهذا أمر جيد للغاية، نتطلع في العام المقبل إلى تحقيق الهدف نفسه: المنافسة، القتال، النضال والفوز بدوري أبطال أوروبا».

وقال «كان بإمكاننا الاستمتاع بإجازة، بعد الفوز بلقب كأس القارات للأندية، سنلعب ضد منافس قوي، المدرب الجديد يقوم بعمل جيد وسيكون الأمر صعباً، إنها مباراة محفوفة بالمخاطر، وعلينا أن نبذل جهداً أخيراً».

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وقال «انتهت فترة التكيف، وأظهر نسخة جيدة وبإمكانه مواصلة التحسن، قدم مباريات جيدة، وهو يتعافى من إصابة طفيفة تعرض لها، إنه متحمس وسعيد بوجوده هنا، كان بحاجة إلى هذه الفترة من التكيف، كما جميع اللاعبين، لكن هذه الفترة انتهت».

وبشأن الشراكة بين فينيسوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام ومبابي، قال المدرب الإيطالي «لم يلعبوا معاً كثيراً لأنه في بعض الأحيان يتعرض رودريجو أو بيلينجهام للإصابة، لكن وكما رأينا جميعاً، فإنهم يبرمون شراكات جيدة ويتكيفون جداً مع خصائص بعضهم البعض، أحياناً يلعب مبابي على الجانب الأيسر، وأحياناً أخرى يلعب فينيسيوس في الداخل وبيلينجهام على الجانب الأيسر، لن أضع مركزاً ثابتاً لأي من هؤلاء اللاعبين الأربعة، سأمنحهم الحرية للعثور على المركز الصحيح».

وختم أنشيلوتي حديثه بالقول «سيكون الدوري أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات الأخيرة، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، يتنافس أيضاً أتلتيكو لأنه يملك المؤهلات اللازمة للمنافسة، ستكون المسابقة ممتعة حتى النهاية، وسيكون بالإمكان الفوز بالدوري بأقل من 90 نقطة هذا الموسم».