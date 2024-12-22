هاني بلان: حكام النخبة يديرون «خليجي 26»



الكويت (د ب أ)



أكد القطري هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي، أن هناك معايير عديدة في اختيار حكام «خليجي 26»، وأهمها التركيز على حكام النخبة من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة ممكنة من الناحية التحكيمية.

وقال بلان، في تصريحات صحفية: «بطولة كأس الخليج مهمة جداً بالنسبة للجميع، وبالتالي الكل يسعى لإنجاحها من النواحي كافة، والتحكيم له دور كبير في النجاح، ونجاح التحكيم من نجاح البطولة بكل تأكيد».

وأضاف: «لجنة الحكام كانت حريصة كل الحرص عند اختيار الطواقم التحكيمية للبطولة، وقمنا بدعوة حكام النخبة من آسيا وأفريقيا، وأيضاً من أوروبا للمرة الأولى في كأس الخليج، وهذا وفقاً لاتفاقية تعاون بيننا وبين الاتحاد الأفريقي، ولدينا طاقمان من أفريقيا، طاقم من موريتانيا وآخر من الجزائر، بالإضافة إلى طاقم أوروبي من رومانيا، وطاقم من تركيا، و7 أطقم من ممثلي دول المنطقة».

وأضاف: «ركزنا على حكام النخبة وعلى الأداء والتصنيف للحكام الذين تم اختيارهم، وأغلب الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة مرشحون لإدارة مباريات كأس عالم 2026، وهذا بكل تأكيد إضافة للبطولة».

وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي: «البطولة غالية علينا جميعاً، ونريد لها النجاح والتميز من النواحي كافة، سواء تنظيمياً أو فنياً وأيضاً تحكيمياً، وكما قلت نجاح التحكيم من نجاح البطولة.

واختتم قائلاً «سيكون لدينا العديد من الأنشطة على مدار منافسات البطولة، مثل دورة صقل الحكام التي استمرت لأربعة أيام، وشهدت محاضرات نظرية وعملية، حيث اشتملت المحاضرات النظرية على شرح مواد قانون اللعبة، والعديد من المفاهيم المهمة ذات الصلة والمواقف والحالات الخاصة بالتسلل والتمركز الصحيح والتحركات داخل أرضية الملعب، ولمسة اليد وإدارة اللاعبين والأخطاء التكتيكية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية».