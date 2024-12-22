«الفرسان» يستعرضون «المهارة والسرعة» في «مهرجان ليوا الدولي»



منطقة الظفرة (الاتحاد)



يشهد مهرجان ليوا الدولي 2025، الاثنين، انطلاق سباق الخيول العربية الأصيلة في أجواء تراثية متميزة تجمع بين أصالة الماضي وتحديات الرياضة الحديثة.

ويقام السباق على مضمار خاص بمنطقة «تل مرعب»، حيث تتنافس نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة في سباقين مثيرين، وضمن الوجهة الشتوية الأمثل.

وينطلق الشوط الأول في الساعة الثالثة والنصف عصراً لمسافة 2100 متر، بينما يبدأ الشوط الثاني في الساعة الرابعة عصراً لمسافة 1400 متر، وتتميز الأشواط بمهارة الفرسان وسرعة الخيول، مما يعد الجماهير بمنافسة شائقة تعكس روح التحدي وجمال الخيول العربية.

ويعد سباق الخيول من أبرز الفعاليات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي، حيث يهدف إلى إبراز التراث الإماراتي وتعزيز مكانة رياضة الفروسية بين الشباب، ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بالعروض الرياضية الرائعة في قلب الصحراء.

وتختتم الفعالية بتتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية تعكس روح المهرجان وتبرز التقاليد العريقة لدولة الإمارات.

وقال سلطان محمد المزروعي، عضو اللجنة المنظمة: «سباق الخيول العربية الأصيلة يُعدّ من أبرز الفعاليات في مهرجان ليوا الدولي، حيث يجمع بين تراثنا العريق وروح المنافسة الحديثة، نسعى من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على رياضة الفروسية بوصفها جزءاً من هويتنا الوطنية، وتشجيع الأجيال الشابة على الاهتمام بها والمشاركة فيها».

وأضاف: «تنظيم السباق في منطقة تل مرعب يعكس التزامنا بتوفير بيئة استثنائية للفرسان والخيول، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم، نتوقع منافسة قوية وحضوراً جماهيرياً متميزاً يضفي على الحدث أجواءً حماسية مليئة بالإثارة».

وقال سلطان المزروعي «أدعو الجميع لحضور هذا السباق الرائع، والاستمتاع بعروض رياضية وتراثية تعكس جمال وتاريخ رياضة الفروسية في دولتنا».