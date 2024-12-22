«زلزال 25» بطل سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية

أبوظبي (الاتحاد)



فاز المحمل «زلزال 25» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي، بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني «زيوريخ 120» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي، وحل في المركز الثالث «الظفرة 125» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي.

وجاء في المركز الرابع «ألطف 9» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي، بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمد الحمادي، ونال المركز الخامس «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد محمد المرزوقي، وحل في المركز السادس «الأريام 99» لمالكه عبدالله محمد جمعة المرزوقي، بقيادة النوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي، واحتل المركز السابع «بينونة 119» لمالكه النوخذة إبراهيم إسماعيل أحمد المرزوقي.



وحصل على المركز الثامن «العديد 30» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي، بقيادة النوخذة راشد محمد راشد مصبح الرميثي، وذهب المركز التاسع إلى المحمل «القفاي 4» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بقيادة النوخذة عبيد سعيد راشد الطاير، فيما حل في المركز العاشر «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة راشد السويدي.

وانطلق السباق من عالي جزيرة أبو الأبيض في أجواء مثالية للإبحار، بمشاركة 88 محملاً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وامتد لأكثر من ساعتين، وشهد تنافساً قوياً، وحماساً كبيراً من النواخذة والبحارة، وسط متابعة جماهيرية من على شاطئ كورنيش أبوظبي، وخصص أكثر من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة.

من جانبه، توجه خليفة السويدي مشرف عام السباق، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه للفعاليات والأنشطة التراثية عامة، والبحرية بتنوعها وسباقاتها بفئاتها المختلفة على وجه الخصوص، ما كان لذلك الأثر الملموس في تعزيز جهود الحفاظ على التراث وصونه ونقله إلى الأجيال بكل تفاصيله القيمة الهادفة إلى التمسك به، تعزيزاً للهوية الوطنية.

وقال: «قدمت المحامل المشاركة في سباق أبو الأبيص ملحمة تراثية متكاملة، رسمت صورة لرحلة الأجداد والآباء في التنقل من جزيرة أبو الأبيض إلى أبوظبي، أظهر خلالها النواخذة والبحارة الشجاعة في ارتياد البحر، ومصارعة أمواجه بكل عزيمة وإصرار»، متقدماً بالتهنئة للفائزين والشكر لجميع المشاركين على وجودهم وجهودهم وتعاونهم مع اللجنة المنظمة في إنجاح السباق.

وأضاف: «سعادتنا كبيرة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم السباقات التراثية، لما تحمله من فخر واعتزاز بماضينا التليد الراسخ في وجدان الجميع، وتقديراً لما قدمه أهل البحر في الماضي، لتنطلق منه الرياضات البحرية التراثية نحو آفاق جديدة، والحديثة إلى الريادة العالمية».