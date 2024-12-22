العين والوصل يتفوقان على الجزيرة وبني ياس

مراد المصري (أبوظبي)

فاز العين على الجزيرة 1-0، فيما تفوق الوصل على بني ياس 3-1، في انطلاق ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.

وحقق العين الفوز على الجزيرة على استاد هزاع بن زايد، بفضل هدف سجله سفيان رحيمي، بعدما تابع الكرة المرتدة من ليكوفيتش حارس الجزيرة الذي تصدى لضربة الجزاء التي نفذها رحيمي، في الدقيقة العاشرة.

وتفوق الوصل على بني ياس 3-1 باستاد زعبيل، وسجل أهداف «الإمبراطور» أداما ديالو في الدقيقة 36، وجوناتاس في الدقيقة 49، وسيونج جونج في الدقيقة 63، فيما أحرز لازار ماركوفيتش هدف «السماوي» في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أحرز أداما ديالو الهدف الأول للوصل، بعدما تابع كرة مرتدة من فهد الظنحاني حارس بني ياس، إثر رأسية تاكاشي في الدقيقة 36، وأضاف جوناتاس سانتوس الهدف الثاني بكرة هيأها نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 49، وأكمل سيونج هيوون جونج «الثلاثية» بتسديدة رأسية، من تمريرة علي صالح، وقلص بني ياس الفارق بهدف لازار ماركوفيتش في الدقيقة 92.

مباراتا اليوم

تستكمل اليوم مباريات ربع النهائي، حيث يلتقي الوحدة مع الشارقة، في الساعة الرابعة و50 دقيقة مساءً، على استاد آل نهيان في أبوظبي، وتقام مباراة «ديربي» بين شباب الأهلي والنصر في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً على استاد راشد في دبي.