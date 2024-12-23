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الرياضة

مبابي يُحارب السقوط إلى «القاع»!

مبابي يُحارب السقوط إلى «القاع»!
23 ديسمبر 2024 11:19

مدريد (رويترز)
وصل مستوى كيليان مبابي إلى «القاع»، بعدما أهدر ركلة جزاء على ملعب أتليتيك بيلباو في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما كان يكافح للتكيف مع أجواء ريال مدريد، لكن المهاجم الفرنسي قال إنه استغل خيبة الأمل هذه لدفعه للعودة أخيراً إلى مستواه.
وغادر مبابي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الأخيرة باعتباره الهداف التاريخي للنادي الفرنسي، لكن انتقاله إلى ريال مدريد شابه بعض المشاكل البسيطة، مثل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، ومشكلة في الفخذ أيضاً عرقلت فترة استقراره.
ومع ذلك، منذ إهداره ركلة الجزاء الثانية في أسبوع واحد خلال الخسارة 1-2 في بيلباو، سجل مبابي أربعة أهداف في المسابقات كافة، بما فيها الهدف الأول في الفوز 4-2 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال لقناة ريال مدريد التلفزيونية: «لقد استفدت كثيراً من مباراة بيلباو، لقد وصلت للقاع، أهدرت ركلة جزاء وأدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص».
ورفع مبابي رصيده إلى عشرة أهداف في 16 مباراة بالدوري، ليساعد ريال مدريد على إنهاء العام الحالي في المركز الثاني بالدوري، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.
وقال: «أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وأعلم أن لدي الكثير لأقدمه، لقد لعبت بشكل أفضل في المباريات القليلة الماضية.. أعتقد أننا نعرف بعضنا بشكل أفضل الآن، انضممت للفريق، وهذا غيّر الكثير من الأشياء، انتهت فترة التأقلم كما يقول المدرب، أشعر براحة كبيرة في الفريق، وألعب بشكل أفضل مع الآخرين في الملعب».
ويسافر ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري المحلي في الثالث من يناير المقبل.

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