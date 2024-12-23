فلامنجو يتخلى عن دافيد لويز!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

لن يجدد فلامنجو البرازيلي لكرة القدم عقد مدافعه الدولي السابق المخضرم دافيد لويز (37 عاماً)، بعدما أمضى 4 مواسم معه، وفقاً لما أعلن نادي ريو دي جانيرو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتهي عقد لويز مع فلامنجو الذي انضم إليه في سبتمبر 2021 وفرض نفسه أساسياً، نهاية العام الحالي.

وخاض مدافع تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق 132 مباراة مع فلامنجو، وأحرز معه ألقاب كأس ليبرتادوريس في عام 2022، وكأس البرازيل عامي 2022 و2024 وبطولة ولاية ريو دي جانيرو.

وكتب النادي البرازيلي: «يعلن نادي فلامنجو أنه قرر عدم تجديد عقد المدافع دافيد لويز الذي تم إبلاغه بذلك، نحن ممتنون للغاية للرياضي على تفانيه واحترافيته والألقاب التي حققها بألوان قميصنا، ونتمنى له التوفيق والنجاح الكبير في الخطوات التالية من مسيرته المهنية».

وأضاف: «شكراً دافيد لويز.. أنت جزء من تاريخ منجاو».

استهل لويز مسيرته في فيتوريا، وانتقل إلى أوروبا في سن مبكرة، في القارة العجوز، لعب لمصلحة بنفيكا البرتغالي وسان جيرمان وتشيلسي وأرسنال، كما ارتدى قميص منتخب بلاده في 57 مباراة دولية، وسجل 3 أهداف.