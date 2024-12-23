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الرياضة

«دولي الجودو» يُهنئ «الإماراتي» بنجاحات 2024

«دولي الجودو» يُهنئ «الإماراتي» بنجاحات 2024
23 ديسمبر 2024 11:38

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، اتحاد الإمارات للجودو، بمناسبة العام الجديد 2025، وقال في رسالته التي تلقاها محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للصداقة والسلام والإنسانية: «دولي الجودو ينظر بفخر وسعادة إلى اللحظات التي لا تُنسى، والتي كانت في كثير من الحالات الرياضية التاريخية، والتي حددت طريق هذا العام، بعد أن كان العام المنصرم مليئاً بأحداث الجودو التي لا تُنسى في تقويم جولة الجودو العالمية؛ والجوائز الكبرى المثيرة، وبطولات الجراند سلام المتميزة، والبطولات العالمية البارزة، وفي مقدمتها بطولة العالم في أبو ظبي 2024، والألعاب الأولمبية الاستثنائية في باريس 2024، والتي كنا جميعاً ننتظرها بفارغ الصبر منذ ألعاب طوكيو 2020».
وأضاف: «بصفتنا منظمين ومشاركين نشطين، كرسنا جميعاً جهودنا لضمان التقدم السلس لتأهيل الألعاب الأولمبية والمنافسة، من خلال تنافس الرياضيين، بدعم من مدربيهم والاتحادات الوطنية وعائلاتهم، بلا كلل على حصد كل نقطة، والذين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الميداليات الملونة المرغوبة، وصنع التاريخ لبلدانهم، ما كفل لهم المجد في نهاية هذه الدورة الأولمبية، في سعينا لتحقيق الأفضل في رياضتنا، ولجميع المشاركين في نجاحها المستمر».
واختتم: «لابد أن أشكر وأهنئ جميع الرياضيين والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء والمدربين والحكام والمسؤولين وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو وأعضاء الشرف في الاتحاد الدولي للجودو وسفراء الاتحاد الدولي للجودو وموظفي الاتحاد الدولي للجودو والشركاء الرسميين والرعاة وشركاء التلفزيون والإعلام على مستوى العالم، وجميع أصحاب المصلحة بهذه المناسبة».

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