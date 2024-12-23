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الرياضة

10 ميداليات تضع الإمارات على قمة «آسيوية الشطرنج»

10 ميداليات تضع الإمارات على قمة «آسيوية الشطرنج»
23 ديسمبر 2024 12:00

العين (الاتحاد)
تصدر لاعبو ولاعبات الإمارات جدول الترتيب العام برصيد 10 ميداليات، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، وميداليتين برونزيتين، وذلك في ختام فعاليات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة للرجال والسيدات، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في مدينة العين.
وجاء الحصاد الإماراتي في الميداليات الذهبية لكل من وافية درويش المعمري من نادي العين، حمد عصام من نادي الشارقة، ومحمد سعيد الليلي من نادي الفجيرة، والميداليات الفضية عنود عيسى من نادي فتيات الشارقة ميداليتين، وأحلام راشد من نادي دبي وأحمد الرميثي وعبدالله عتيق الرميثي من نادي أبوظبي، والميداليتين البرونزيتين لأحلام راشد من نادي دبي ومحمد سعيد الليلي من نادي الفجيرة.
حضر حفل الختام هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي قام بتكريم الفائزين، إلى جانب الدكتور عبدالله الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومجموعة من الشخصيات البارزة وممثلي الأندية والجهات الراعية.
ووصف المراقبون والخبراء النسخة الحالية من البطولة بأنها الأفضل منذ انطلاقها عام 2010، بفضل التنظيم المتميز والمشاركة الواسعة.
من ناحية أخرى، خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بلغت 100 ألف درهم، إضافة إلى سحوبات على ساعات فاخرة، ومبالغ نقدية مقدمة من مجموعة محمد رسول خوري وأولاده، كما أطلقت جوائز رقمية عبر منصات نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي نظم البطولة، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي.

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