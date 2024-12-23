باري بطل «السلسلة الافتتاحية» في «السباق إلى دبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

حقق جون باري اللقب الشرفي لبطل «السلسلة الافتتاحية»، التي ضمت أول خمس بطولات هذا الموسم من «السباق إلى دبي»، ضمن جولة «دي بي ورلد» للجولف.

ووفق تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، استفاد اللاعب الإنجليزي جون باري من فوزه بلقب بطولة البنك الأفريقي الآسيوي موريشيوس المفتوحة، ليحصل على الجائزة المالية البالغة 256 ألف دولار، والأهم حصده 500 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 781 نقطة في صدارة ترتيب موسم «السباق إلى دبي» 2025.

تفوق باري في البطولة بإنهاء الجولات الأربع برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحقق اللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وينهي انتظار دام 14 عاماً منذ فوزه بلقبه الأول في الجولة.

وعقب فترة العطلة الشتوية، من المقرر أن يستأنف «السباق إلى دبي» مع انطلاق «السلسلة الدولية» التي تضم ثلاث بطولات في الدولة، وهي بطولة تيم كاب في منتجع أبوظبي للجولف، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2025، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بدبي، في الفترة من 16 إلى 19 يناير، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، في الفترة من 23 إلى 26 يناير. كما تضم «السلسلة الدولية» بطولات أخرى في المنطقة تقام في البحرين وقطر أيضاً.

ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، تنظيم 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات، على أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام المقبل، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.