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الرياضة

«خليجي 26».. حقائق وأرقام

«خليجي 26».. حقائق وأرقام
24 ديسمبر 2024 00:54

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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أسدل الستار أول من أمس، على منافسات الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، وشهدت المباريات الأربع التي خاضتها منتخبات البطولة، دلالات فنية وأداء تكتيكياً مرتفعاً من بعض الفرق، فيما غابت بصمة الفرق الأخرى، لاسيما الأخضر السعودي الذي ظهر بمستوى متواضع، فنياً وتكتيكياً، أمام الأحمر البحريني، ونرصد حقائق عدة، وأرقاماً مميزة للجولة الأولى.

تعادلان وانتصاران
أقيمت 4 مباريات، انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي، وبالنتيجة نفسها 1-1 وهما مباراتا الكويت، البلد المستضيف مع عُمان في افتتاحية البطولة، ثم مباراة الأبيض مع شقيقه القطري، فيما حقق منتخب العراق أول انتصار في البطولة، وجاء على حساب اليمن، قبل أن يحقق البحرين فوزاً كبيراً على شقيقه السعودي بنتيجة 3-2.

معدل تهديفي كبير
شهدت الجولة الأولى تسجيل 10 أهداف، بمعدل 2.5 هدف لكل مباراة، وكانت مباراة البحرين والسعودية الأكثر تسجيلاً لأهداف، بواقع 5 أهداف، كما افتتح يوسف ناصر لاعب الكويت سجل أهداف البطولة في مرمى عُمان، بينما اختتم صالح الشهري لاعب السعودية أهداف الجولة من ركلة جزاء أمام البحرين.

قائمة الهدافين
نجح أكثر من لاعب في تسجيل هدف واحد، خلال الجولة الأولى، وهم يوسف ناصر (الكويت)، عصام الصبحي (عُمان)، أكرم عفيف ( قطر)، يحيى الغساني (الإمارات)، أيمن حسين (العراق)، مهدى عبد الجبار (البحرين)، مهدي حميدان (البحرين)، محمد مرهون (البحرين)، صالح الشهري (السعودية)، مصعب الجوير (السعودية).

البطاقات الملونة
تم إشهار البطاقات الصفراء 12 مرة بمتوسط 3 بطاقات في كل مباراة.

ضربات الجزاء
تم احتساب ركلتي جزاء في 4 مباريات، تم تحويلهما لأهداف، الركلة الأولى لأكرم عفيف لاعب قطر أمام منتخبنا الوطني، والثانية كانت للسعودية، وحوّلها صالح الشهري لهدف في مرمى البحرين.

مفارقة عجيبة
تنوعت طريقة تسجيل الأهداف العشرة، وجاء «4 أهداف» عن طريق ضربات الرأس، «6 أهداف» بالقدم اليمنى، ولم يتم تسجيل أي هدف بالقدم اليسرى.

خليجي 26
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