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الرياضة

«الأبيض» يُطارد «الفوز الأول» في «خليجي 26» أمام «الأزرق»

«الأبيض» يُطارد «الفوز الأول» في «خليجي 26» أمام «الأزرق»
24 ديسمبر 2024 00:54

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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يدخل منتخبنا الوطني المواجهة المرتقبة أمام الأزرق الكويتي، والتي تنطلق عند التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من «خليجي 26»، بثقة كبيرة ودوافع هائلة لتحقيق الفوز على صاحب الأرض والجمهور، بعدما اكتفى منتخبنا بنقطة واحدة أمام «العنابي» القطري في افتتاح دور المجموعات.
ويسعى منتخبنا إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وتحقيق تطلعات الجماهير التي زحفت خلفه، وحضرت بكثافة للمواجهة الأولى أمام قطر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تختلف الدوافع في مواجهة الليلة أمام أصحاب الأرض، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل الصراع الشرس على بطاقتي التأهل من المجموعة الأولى، بعد تساوي حظوظ جميع المنتخبات خاصة «الأحمر» العُماني الذي يلتقي شقيقه القطري مساء اليوم.
ويتمسك منتخبنا بالثقة التي حصل عليها، بعد الظهور اللافت في المباراة الأولى، والتي كانت سبباً في حالة الارتياح من الأداء العام، ويبقى أن يعكس المنتخب قدراته الحقيقية في اللقاء المرتقب الصعب مساء اليوم أمام صاحب الأرض والجمهور، حيث سيكون منتخبنا مطالباً بضرورة تحقيق الفوز الأول له، متحلياً بالثقة والطموح الكبير، أمام حضور جماهيري يتوقع أن يتخطى 40 ألف مشجع.
وكان الجهاز الفني قد ركز على التدريبات الاستشفائية للاعبين بسبب ضيق الوقت بين مباريات البطولة، بحيث تلعب المنتخبات كل 72 ساعة، وربما أقل بسبب اختلاف توقيت المباريات، وهو ما أكده البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، والذي رصد إيجابيات وسلبيات أداء المنتخب، بالإضافة لتحليل أداء المنتخب الكويتي في مباراته الأولى أمام عُمان.
وعمد المدرب البرتغالي إلى استغلال المحاضرات النظرية، للتركيز على شرح أسلوب لعب المنافس والطرق الأمثل التي سيؤدي بها المنتخب في المباراة، بالإضافة لتركيز الجهازين الفني والطبي على التدريبات العضلية الخاصة وبرامج التأهيل السريع، خاصة جلسات العلاج بالثلج للتشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى، حيث خضع اللاعبون لجلسات علاج بالثلج قبل التدريبات، وذلك لمرتين، بخلاف التدريبات في الصالة البدنية لبعض العناصر الأخرى، فيما تعافى فابيو ليو تماماً من الكدمة التي كان قد تعرض لها، وأصبح جاهزاً للمشاركة.

خليجي 26
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