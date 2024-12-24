استمرار «سباق القمة الثلاثي» في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

استمر السباق الثلاثي بين شباب الأهلي والنصر والشارقة على قمة دوري رجال السلة، بعد تحقيق الفرق الثلاثة للانتصار في الجولة التاسعة، ليرفع كل فريقه رصيده إلى 17 نقطة.

في المباراة الأولى، فاز شباب الأهلي على الظفرة 79-57، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، تقدم الظفرة في الربع الأول 22-20، ونجح «الفرسان» في التفوق في بقية أرباع المباراة بنتيجة 18-14 و26-12 و15-9، في مباراة أدارها الدولي حسن حاجي، وفخر الدين معطي، وعلي الشنوي.

وفي مباراة ثانية، تفوق النصر على الوحدة بنتيجة 116-76، في اللقاء الذي جرى على صالة نادي النصر في دبي، وانتهت أرباعها 31-21 و30-23 و28-25 و27-7، وأدارها طاقم دولي مكون من حمزة عباس، وسالم الزعابي، وهيثم قوجه، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

وفي مباراة ثالثة، فاز فريق الشارقة على الجزيرة بنتيجة 93-60، بأرباع 28-14، و16-15، و25-19 و24-12.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة، فاز فريق البطائح على الوصل 90-79، تفوق «الإمبراطور» في الربعين الأول والثاني بنتيجة 20-19، و25-19، ونجح «الراقي» في قلب النتيجة في الربعين الثالث والرابع لمصلحته بنتيجة 34-17، و18-17، في مباراة أدارها الدولي محمد ريان، وكوستاس، وعمر الأسمر.