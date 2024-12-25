4 فرق في بطولة العام الجديد للبولو والانطلاقة غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، عصر الغد، بنادي غنتوت بطولة العام الجديد للبولو 2025، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة، والتي تشهد مشاركة 4 فرق وهي أبوظبي، وغنتوت وتمام، ونون المغيرات، وذلك بمستوى (4-6 هاند كاب).

وتقام البطولة بطريقه الدوري من دور واحد، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في آخر يوم للبطولة، تعقبها المباراة النهائية، وتهدف البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين الصاعدين لمزيد من الاحتكاك، بجانب خبرات مختلفة من اللاعبين المواطنين البارزين والمحترفين والأجانب والمقيمين، مما يسهم في رفع مستواهم الفني، الأمر الذي ينعكس على المنتخبات الوطنية والفرق المحلية المشاركة في بطولات البولو المحلي.

وتنطلق المنافسات بلقاء يجمع بين فريقي أبوظبي وتمام، تعقبها مباراة نون المغيرات مع غنتوت. ويشهد يوم السبت لقاء الفائز الأول مع الخاسر في المباراة الثانية، فيما يلعب الفائز الثاني مع الخاسر في المباراة الأولى، ويحمل لقب البطولة فريق أبوظبي بفوزه في نهائي العام المنصرم على فريق نون.