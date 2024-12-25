الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيفا: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة رياضية عالمية

فيفا: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة رياضية عالمية
25 ديسمبر 2024 13:30


دبي (وام)
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن عام 2024 كان عاماً مليئاً باللحظات الرياضية الاستثنائية التي جسدت روح التنافس والإبداع، وشهد بروز دولة الإمارات وجهة عالمية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وأشار «فيفا»، في تقرير له، إلى أن دبي كانت محط الأنظار في فبراير الماضي، عندما استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، أولى بطولات الفيفا لهذا العام.
وخلال البطولة، سُجلت لحظة تاريخية غير مسبوقة، حيث انتهت مباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة الممتد على مدار 359 مباراة، وجمعت هذه المباراة بين المنتخب الإماراتي ونظيره الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ورغم محاولات الفريقين لكسر التعادل، ظل التعادل السلبي قائماً حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الإمارات، وبرز الحارس الإماراتي حميد جمال كنجم اللقاء، حيث تألق في التصدي لركلات الترجيح، مما ضمن تأهل الإمارات إلى الدور ربع النهائي.
وأشار «فيفا» إلى أنه قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام، شهدت دبي حدثاً رياضياً مميزاً، حيث تم تكريم النجم البرازيلي رودريجو بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم الشاطئية خلال حفل «نجوم كرة القدم الشاطئية 2023»، ولم يخيب رودريجو التوقعات، حيث قاد المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة إلى تحقيق فوز كبير على إيطاليا بنتيجة 6-4، وسجل رودريجو ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية، ليُهدي البرازيل لقبها السادس، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي منتخب في تاريخ البطولة.

أخبار ذات صلة
رونالدو يواجه بيلينجهام و يامال في دبي 27 ديسمبر
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
فيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
بطولة العالم للكرة الشاطئية
مجلس دبي الرياضي
الكرة الشاطئية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:37
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
الرياضة
«التلواح» يرسم أجمل لوحة في مهرجان ليوا الدولي 2025
اليوم 14:36
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد بـ«نوابغ العرب» في الطب
اليوم 14:32
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اقتصاد
"سياحة أبوظبي" تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
اليوم 14:13
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
الرياضة
«رونالدو 67» يتفوق على «مبابي 141» !
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©