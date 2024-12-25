ماراثون دبي يتيح فرصاً مبتكرة لتحطيم الأرقام القياسية



دبي (الاتحاد)

أعلن ماراثون دبي 2025، الذي يستعد لتدشين نسخته الثالثة والعشرين، عن شراكة مع جينيس للأرقام القياسية، تتيح للمشاركين فرصة ذهبية للدخول إلى العالمية من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها، سواء من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو في مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة: «أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بواسطة أب وابنه أو أم وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها».

وأكد شادي جاد، مدير التسويق الأول في جينيس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع مجتمع الإمارات على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة، وقال: «إن هذه الشراكة تأتي كجزء من التزامنا المجتمعي لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر إنجازاتهم عبر قنوات جينيس للأرقام القياسية، وسيتاح التقديم لجميع طلبات المشاركة من دون أي رسوم مع تسهيل اعتماد الأرقام القياسية».

كما أعلن ماراثون دبي عن تعاونه مع شاومي كشريك رسمي لنسخة 2025، في خطوة تهدف إلى دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة الصحي وتعزيز تجربة المشاركين، ويقام الماراثون يوم الأحد 12 يناير المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث سيتيح الحدث منصة متميزة تجمع بين الرياضيين والهواة من جميع أنحاء العالم.

وأكد بيتر كونيرتون، مدير فعاليات ماراثون دبي، أن الشراكة مع شاومي تعكس روح الابتكار وتكمل هدف الماراثون في إلهام العدائين وتحفيزهم من مختلف المستويات، وقال: «نحن سعداء بالترحيب بشركة شاومي كشريك رسمي لعام 2025».