«آية» سر احتفال مدن على طريقة بيبيتو في «خليجي 26»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أهدى علي مدن مهاجم منتخب البحرين، احتفالية الهدف الأول في المباراة أمام العراق 2-0، إلى مولودته «آية»، والتي أبصرت النور قبل أيام من مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» في الكويت.

واحتفل مدن الذي سجل «ثنائية» البحرين في الدقيقتين 38 و47، ليقود «الأحمر» إلى نصف النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة في الدور الأول أمام اليمن «السبت»، على طريقة «الثنائي» روماريو وبيبيتو في المواجهة أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 1994، والتي صُنفت أحد أشهر الاحتفالات في تاريخ «المونديال».

وكشف مدن في تصريحات أعقبت المباراة، عن المناسبة السعيدة، والتي تزامنت مع فوز «الأحمر» على «أسود الرافدين» حامل لقب النسخة الماضية لكأس الخليج، وقال: «رُزقت بمولودة أسميتها آية، وفضلت إهدائها الهدف».

ونجح مدن في تسجيل «ثنائية»، بعدما افتتح التسجيل من هجمة منسقة من الجهة اليسرى، حيث مرر سيد ضياء سعيد كرة بينية إلى محمد مرهون، فتوغل الأخير داخل المنطقة، وراوغ المدافع العراقي ريبين سولاقا، ومررها باتجاه علي مدن غير المراقب، ليتابعها داخل الشباك «38».

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عززت البحرين تقدمها بعد تمريرة بينية من الأسود إلى مدن الذي هيأ الكرة لنفسه، وسددها باتجاه المرمى تصدى لها الحارس جلال حسن، لترتد الكرة إلى مدن، ويسددها في المرمى «47».

وقال مدن، في تعليقه على فوز البحرين والتأهل إلى نصف النهائي: «حققنا الأهم في مواجهة منتخبات قوية ومنظمة مثل السعودية والعراق»، وأضاف: «لا توجد أسرار في تألق المنتخب، الكل يؤدي أدواره المطلوبة، وانضباط اللاعبين أسهم بشكل إيجابي في الظهور الجيد».

وأضاف: «ننتظر منافسنا في نصف النهائي، وقطعاً سنواجه منتخباً صعباً، طموحاتنا كانت في التأهل إلى نصف النهائي، ومن بعده تفكيرنا النهائي»، لافتاً إلى أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق يمثل ترجمة لجهود زملائه اللاعبين.

وخاض مدن «29 عاماً»، تجارب احترافية ناجحة في الدوري الإماراتي مع ناديي العروبة وعجمان على التوالي، بداية من موسم 2021- 2022 مع العروبة، و2022- 2023 و2023- 2024 مع عجمان، قبل العودة إلى ناديه الحالي الرفاع.

ويملك مدن، الذي سبق له اللعب مع أندية الشباب والنجمة والرفاع في البحرين، في سجله 92 مباراة دولية مع منتخب البحرين، منذ أول ظهور رسمي عام 2016، سجل خلالها 13 هدفاً، إضافة إلى صناعة 9 أهداف أخرى.