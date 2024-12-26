عُمان تحطم «العقدة» بعد 15 عاماً!



سلطان آل علي (دبي)



حقق منتخب عمان فوزاً تاريخياً على قطر 2-1، ضمن الجولة الثانية من بطولة «خليجي 26» المقامة في الكويت، ليكسر سلسلة طويلة من النتائج السلبية أمام «العنابي» استمرت 15 عاماً.

أعاد الانتصار الأذهان إلى آخر مرة تفوق فيها «الأحمر» على «العنابي»، والتي كانت في نهائي «خليجي 19» عام 2009، حين تُوّج عُمان باللقب الأول في تاريخه.

منذ مواجهة «خليجي 19»، فرضت قطر سيطرتها في لقاءاتها أمام عُمان، حيث تواجه الفريقان في 10 مباريات على مدار 15 عاماً، انتهت 5 منها بفوز المنتخب القطري، كما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، وتفوقت قطر بشكل واضح خلال هذه الفترة، سواء في البطولات الخليجية أم التصفيات القارية، ما جعل هذا الفوز بمثابة كسر لسلسلة سيطرة طويلة.

في «خليجي 21»، تفوقت قطر 2-1، وعادت لتكرر التفوق بنتائج مشابهة في مناسبات أخرى، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022، حيث حصد «العنابي» الفوز ذهاباً وإياباً، وهذه السيطرة الطويلة أوجدت ما يمكن وصفه بـ«العقدة» لعُمان أمام قطر، والتي انتهت أخيراً في هذه الجولة الحاسمة من «خليجي 26».

وبالفوز على قطر، يكتب منتخب عُمان فصلاً جديداً في تاريخه الرياضي، ويثبت أن الإصرار والعمل الجماعي يمكن أن يكسرا أي عقبة، والآن مع استعادة الثقة، تتطلع عُمان إلى مواصلة مشوارها في «خليجي 26» بروح جديدة وطموحات كبيرة، مستفيدة من الانتصار التاريخي ليكون دافعاً قوياً نحو المزيد.