سلوت يتطلع إلى «لقاء المواطنة» بـ «ذكريات حزينة»!



لندن (د ب أ)



يتطلع أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى لقاء مواطنه رود فان نيستلروي، حتى وإن كانت ذكريات المواجهات التي التقيا فيها بهولندا ليست سعيدة بشكل خاص.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن سلوت، مديراً فنياً لفريق فينورد، تعادل وخسر أمام مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، الذي كان يدرب أيندهوفن لأكثر من عام بقليل، ولكنه كان صاحب الكلمة العليا، عندما تُوج بلقب الدوري الهولندي بفارق سبع نقاط.

وقال سلوت عندما تم إبراز تتويجه بلقب الدوري: «كنت أتوقع منكم أن تقولوا للناس هنا إنني خسرت مباراة وتعادلت في مثلها، ولكنكم جعلتم الأمر إيجابياً، بعدما ذكرتم أننا توجنا بلقب الدوري، وهو أمر صحيح».

وأضاف: «كودي جاكبو كان مع فريقه، لذلك أنا سعيد بوجوده في فريقي الآن، عندما نواجه رود، لأن كودي سجل (في المباراة التي خسرها سلوت 3-4)».

وتابع: «قبل أي شيء، رود شخص لطيف للغاية، قابلته مرة أو مرتين، وكان يقوم بعمل جيد للغاية في أيندهوفن، لأن الفريق كان يتربع في آخر عام ونصف عام على قمة جدول الترتيب في هولندا».

وأوضح: «ولكن إذا نظرت للنصف الثاني من موسم رود، لم يخسروا أي مباراة على الإطلاق، بعد رحيله بدأوا شراء عدد أكبر من اللاعبين، مقارنة بما كانوا يفعلونه عندما كان يعمل هناك، لكنه أظهر أنه يمكنه المنافسة على اللقب».

وقال: «قام بعمل جيد مع مانشستر يونايتد، وأتطلع إلى رؤيته، خاصة لو فزنا».

وبعد خسارة اللقب لمصلحة فينورد، استقال فان نيستلروي قبل مباراة من نهاية الموسم، مشيراً إلى وجود نقص في الدعم من النادي، ولكن الوضع الذي يجد نفسه فيه داخل ليستر ربما يكون أصعب.

ويبتعد ليستر سيتي بفارق نقطتين عن المراكز التي يهددها الهبوط، بعدما حصد نقطة من آخر ثلاث مباريات، بعد أن حقق فان نيستلروي الفوز في أول مباراة له منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق أمام ستيف كوبر.