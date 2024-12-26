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الرياضة

«الاستعراض الحر» يشعل الأجواء في «مهرجان ليوا الدولي»

«الاستعراض الحر» يشعل الأجواء في «مهرجان ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2024 12:00

الظفرة (الاتحاد)

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تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى صحراء ليوا التي تشهد انطلاقة الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية، وتُعد واحدة من أبرز الفعاليات المنتظرة التي تجمع عشاق رياضة المحركات في أجواء مفعمة بالتشويق والإثارة.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات محتدمة بين نخبة السائقين المحترفين والهواة الذين يستعرضون مهاراتهم وقدراتهم في القيادة أمام جمهور كبير يترقب عروضاً استثنائية، وتعد الجولة فرصة لإبراز أفضل ما لديهم من حركات استعراضية وإبداعية في بيئة رياضية آمنة ومنظمة.
وانطلقت الجولة الأولى في أول يومين من المهرجان وشهدت رقماً قياسياً بمشاركة قرابة 171 سيارة في المنافسة في فئات «التي» و«الأن» و«الأس»، ومن المتوقع استمرار المنافسة وبقوة في تحطيم الأرقام عبر هذه الجولة.
وأكد محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الجولة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققها المهرجان حتى الآن، مشيراً إلى أن البطولة تسهم في تعزيز مكانة رياضة السيارات في الإمارات، وإبراز المواهب الوطنية والإقليمية».
وأضاف: «نهدف إلى تقديم تجربة فريدة تمزج بين الرياضة والترفيه، مع الالتزام بتوفير بيئة منظمة وآمنة للجميع».
يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي 2025 يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التراث والرياضة الحديثة، حيث يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، مثل سباقات السيارات والدراجات، الأسواق الشعبية، والأنشطة العائلية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء الإمارات والمنطقة.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
الاستعراض الحر
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