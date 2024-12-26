مشاركة كبيرة في سباق المحامل الشراعية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، في الساعة الثالثة، ويقام السباق الذي يعد الجولة الرابعة لهذه الفئة يوم السبت على مياه كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

ويُتوقع أن تشهد الجولة الرابعة مشاركة واسعة من البحارة الشباب والمحامل الشراعية من مختلف أنحاء الدولة، ما يعكس أهمية هذه الرياضة التراثية، ودورها في تعزيز الهوية الإماراتية وإحياء تراث الأجداد.

يأتي تنظيم السباق ضمن أجندة النادي التي تهدف إلى دمج الرياضة بالتراث البحري، مع التركيز على إحياء العادات البحرية القديمة عبر هذه السباقات.

وقال خليفة السويدي مشرف عام السباق: «نسعد بالإقبال الكبير الذي شهدناه، خلال فترة التسجيل للجولة الرابعة، والذي يعكس الاهتمام الكبير من قبل الملاك والنواخذة، وشغف البحارة الصغار والشباب للحفاظ على هذه الرياضة التراثية».

وأضاف: «تم تجهيز مسار السباق وفق أعلى المعايير، لضمان منافسة عادلة وممتعة، مع توفير التسهيلات كافة، لضمان سلامة المشاركين ونجاح الحدث».

وأوضح، «هدفنا من هذه السباقات ليس فقط المنافسة، بل تعزيز روح التراث الإماراتي بين الأجيال الجديدة، وتقديم تجربة فريدة تعكس أصالة تراثنا البحري».