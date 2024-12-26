جوارديولا: مانشستر سيتي بات مهدداً!



لندن (د ب أ)



اعترف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه بات مهدداً بعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا من هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن نتائج الفريق في تراجع ملحوظ، حيث خسر تسع مباريات، وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 12 مباراة خاضها في المسابقات كافة، كما تلقى مانشستر سيتي الخسارة في ست مباريات بآخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز السابع، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول، المتصدر الذي لعب مباراة أقل، كما أن مانشستر سيتي يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى، وبفارق نقطة خلف صاحب المركز الخامس، الذي قد يؤهل صاحبه للعب في دوري أبطال الموسم المقبل.

وكانت آخر مرة فشل فيها مانشستر سيتي، الذي قام مدربه جوارديولا بقيادة الفريق للفوز بلقب الدوري، خلال آخر أربعة مواسم، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري ست مرت في آخر سبع مواسم، في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في موسم 2009 - 2010 .

وأضاف:«أعرف ما هو الحال، لأنه حدث في أندية في هذا البلد، كانت مهيمنة في العديد من السنوات، وبعدها لم تتأهل لسنوات عدة إلى دوري أبطال أوروبا».

وقال: «أعتقد أن الفريق الوحيد الذي تواجد في كل موسم بدوري أبطال أوروبا، خلال الـ11 أو الـ12 عاماً الأخيرة هو مانشستر سيتي، الآن نحن مهددون، بالطبع نحن كذلك، بالتأكيد مهددون».

وأضاف:«لذلك علينا أن نحصد النقاط، ونفوز بالمباريات، وإلا لن نتأهل لدوري الأبطال. إذا لم نتأهل، سيكون هذا بسبب أننا لا نستحق ذلك، لأننا لم نكن مستعدين، لأن لدينا الكثير من المشاكل، ولم نحلها، ولم نجد طريقة للفوز بالمباريات». وقال:«بالطبع، هناك كثير من المتنافسين الذي يسعون للتأهل لدوري الأبطال، بالنسبة لأي نادٍ فهذا أمر مهم، والآن، نحن بعيدون، وإذا لم نفز في المباريات، لن نتأهل».