«الملك جيمس» يحسم «المواجهة الكلاسيكية» مع كوري



نيويورك (أ ف ب)



حسم «الملك» ليبرون جيمس مواجهته الكلاسيكية مع ستيفن كوري، بقيادة فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على مضيفه جولدن ستايت ووريرز 115-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتبادل كوري البالغ من العمر 36 عاماً وجيمس الذي يكبره بثلاث سنوات، الرميات الثلاثية في المباراة، بينما استمتع المشجعون بنهاية قوية من قبل اثنين من المرشحين لدخول صالة المشاهير مستقبلاً.

سجل كوري ثلاثية مذهلة، كانت الثامنة من أصل 15 محاولة، من مسافة 31 قدماً قبل 7.1 ثانية من نهاية الوقت الأصلي معادلاً النتيجة، لكن أوستن ريفز رد بسلة قاتلة قبل 1.1 ثانية مرجحاً كفة الضيوف.

وسجل جيمس 31 نقطة بينها ثلاثيتان من أصل أربع محاولات، وعشر تمريرات حاسمة من دون دعم زميله في الفريق أنتوني ديفيس الذي غادر المباراة في الربع الأول بعد التواء في كاحله.

وحقق ريفز صاحب سلة الفوز «تريبل دابل» بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات ممثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان كوري أفضل مسجل في صفوف فريقه والمباراة برصيد 38 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ويجينز «دابل دابل» مع 21 نقطة و12 متابعة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقهما الخسارة الرابعة عشرة في 29 مباراة، والخامسة في مبارياته الست الأخيرة، والثانية توالياً.

في المقابل، استعاد ليكرز توازنه عقب خسارته امام ضيفه ديترويت بيستونز، وحقق فوزه السابع عشر في 30 مباراة.

وقال جيمس: «اليوم هو يوم العطاء، وهذا ما أواصل أنا وستيف القيام به، ونحاول القيام به من أجل جماهيرنا، من أجل لعبتنا الجميلة».

وأضاف، «لا نعرف عدد المرات التي سنتمكن فيها من خوض هذه المواجهة الكلاسيكية (بيننا)، نحاول أن نعطي اللعبة ما تستحقه، لأنها أعطتنا الكثير، ونحاول أن نرد لها الجميل».