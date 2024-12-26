الإمارات والسعودية.. الأكثر استحواذاً وهجوماً في أول جولتين



عمرو عبيد (القاهرة)



بعد مرور جولتين من دوري المجموعات في «خليجي 26»، تظهر بعض الإحصاءات الفنية العامة، التي يثير بعضها «العجب» بسبب وضع المنتخبات ومراكزها في المجموعتين، وأُخرى تبدو «منطقية» حسب طبيعة أداء كل منتخب، حيث تصدّر منتخب السعودية قائمة الأكثر استحواذاً على الكرة خلال الجولتين، بمتوسط 73%، يليه منتخبنا الإماراتي بـ69.5%، بينما كان المنتخب اليمني الأقل امتلاكاً للكرة على الإطلاق، بمتوسط 25% بعد المباراتين.

ومتماشياً مع كم الفُرص التهديفية المهدرة في مباراتيه، كان «الأبيض» الأكثر بناءً للهجوم، بإجمالي 193 هجمة مكتملة، يليه «الأخضر» بمسافة بعيدة، بمجموع 130 هجمة، وظل اليمن في ذيل القائمة، بإجمالي 34 هجمة مكتملة، لكن المثير أن البحرين أتى في المركز قبل الأخير، بـ41 هجمة ناجحة، لكن فاعلية «الأحمر» منحته الأفضلية بحُسن استغلال تلك الهجمات.

وواصل منتخبا السعودية والإمارات تصدّر المشهد، فيما يتعلق بالمحاولات على المرمى، حيث سدد «الأخضر» 38 كرة على مرمى منافسيه في المباراتين، مقابل 32 تسديدة لـ«الأبيض»، بينما كان اليمن أيضاً الأقل بـ10 تسديدات، مقابل 14 لقطر و15 للكويت، في حين تساوى عُمان والبحرين في تسديد كلٍ منهما 18 كرة.

«الأخضر» السعودي كان الأغزر تمريراً، بإجمالي 1127 كرة، يليه العراق بـ1044، بينما مرر لاعبو اليمن 404 كرة مقابل 503 لـ«الأزرق» الكويتي، ولم يختلف الترتيب كثيراً فيما يتعلق بدقة تلك التمريرات، حيث واصل منتخب السعودية حضوره باكتمال ونجاح 87% من تمريراته، يليه «الأبيض» بنسبة 83%، في حين تساوى منتخبا اليمن والكويت في أقل نسبة دقة للتمريرات، بواقع 65.5% لكل منهما، مقابل 68.5% للبحرين.

وكانت التمريرات العرضية الأغزر قد جاءت من أطراف «الأخضر» الهجومية بمجموع 75 كرة، يليه «أسود الرافدين» بـ72 عرضية تؤكد اعتماده عليها بصورة كبيرة جداً، لكن عابها عدم دقة التسديدة أو اللمسة الأخيرة من مهاجميه، وبقي اليمن في المركز الأخير بـ10 عرضيات فقط، مقابل 20 للكويت و23 لكل من البحرين وقطر، وهو أمر منطقي، طبقاً لأسلوب لعب تلك المنتخبات، كلٌ حسب «تكتيكه».