بينتو: «الأبيض» يلعب على «الفرصة الواحدة»



مصطفى الديب (الكويت)



وصف بينتو مدرب منتخبنا الوطني مواجهة عُمان يوم الجمعة بالصعبة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نواجه منتخباً أدى بمستوى جيد، خلال أول مباراتين من البطولة، كما أنه يلعب اللقاء بفرصتين للتأهل، ومن جانبنا نخوض اللقاء بفرصة واحدة، وهي الفوز».

وأضاف: «نعم ليس أمامنا إلا الفوز، وسنلعب من أجله، ونقاتل عليه، ونقوم بكل ما علينا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة».

وشدد بينتو على أن المنتخب أدى بمستوى جيد خلال أول مباراتين، لكن المشكلة كانت في الفاعلية الهجومية أمام المنافسين، وكذلك الأخطاء التي تسببت في خسارة مباراة الكويت.

وأشار أن الأخطاء في كرة القدم جزء لا يتجزأ من اللعبة، ووجدت في الماضي والحاضر، وكذلك في المستقبل، ولا يمكن القضاء عليها، لكن كل ما يمكن فعله هو التقليل منها، وتجنبها بقدر الإمكان.

وشدد بينتو على أنه لم يمكن أمامه متسع من الوقت للتجهيز الفني، وكل ما قام به هو تجهيز اللاعبين نفسياً، من خلال التعليمات، وعمل الاستشفاء اللازم لدخول المباراة بشكل جيد، لاسيما أن خوض 3 مباريات في 6 أيام أمر صعب للغاية.

وعاد بينتو ليؤكد ثقته في لاعبيه، مشيراً إلى أنه لا يمكن بأي حال الإعلان عن تشكيلة لاعبيه قبل المباراة بيوم، ولن يفعل ذلك، لكنه أعلن عن مشاركة اثنين من لاعبي المنتخب في التشكيلة الأساسية، وقال: «يحيى نادر سيشارك في المباراة بطبيعة الحال، لأنه هنا معي في المؤتمر، ويتحدث عن المباراة، أما اللاعب الثاني فهو خليفة الحمادي الذي نثق فيه تماماً، وهذا كل يمكنني قوله».

وفيما يخص ترشيحات قبل البطولة التي أكدت أن منتخب الإمارات هو المرشح الأول للقب، قال: «لا أعرف كيف وعلى أي أساس هذه الترشيحات، لكن كما قلت من قبل هذه أشياء ليست في مصلحة أحد، وتشكل ضغطاً على اللاعبين بدرجة كبيرة».

وعن منتخب عُمان، كشف أنه قوي، ويملك قدرات عالية، ومدرب بدأ معهم منذ أكتوبر الماضي، لكنه قدم مستويات جيدة، وخير دليل على ذلك ما ظهر به أمام الكويت، وكذلك الفوز على قطر، مشدداً على أنه منافس قوي للغاية، ويتمتع بقدرات عالية، خاصة في التحوّل من الهجوم إلى الدفاع، والعكس.