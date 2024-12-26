راشد بن سعود وسلطان بن حمدان يشهدان اليوم الثاني لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن باللبسة

اللبسة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن مساء أمس، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن في اللبسة 2014-2025 والخاصة بفئة الحقايق التي أقيمت على مدار 4 كلم في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وتوج سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا الفائزين في أشواط الرموز، وكسبت «الفارعة» لراشد حمد ضعيف غدير الكتبي كأس الحقايق الأبكار المفتوح بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 5:54:97، وفي الشوط الثاني طار «شاهين» لمعالي حميد سعيد النيادي مع بندقية الحقايق الجعدان المفتوح بعد وصوله في المركز الأول بزمن قدره 5:48:79.

وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط الثالث «ندى» لأحمد محمد هاشل الشامسي بزمن قدره 5:58:95، الشوط الرابع «جماري» لمبارك حمد الجديلي بزمن قدره 6:00:51، الشوط الخامس «تهامة» لسالم سعيد بن منانة الكتبي بتوقيت قدره 6:05:27، الشوط السادس «العزوم» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي بتوقيت قدره 6:04:06، الشوط السابع «عجيب» لمبارك محمد بن نصرة العامري بزمن قدره 6:05:83، الشوط الثامن «دلايل» لمنصور سيف علي دري المنصوري بتوقيت بلغ 6:05:66، الشوط التاسع «منصورة» لحمد سعيد ال سالمين المنصوري بتوقيت قدره 6:05:61، الشوط العاشر «الواعي» لأحمد معيوف بالكدش العامري بتوقيت بلغ 6:05:28، الشوط 11 «الهدلا» لسليمان سلامة القايدي الجهني بتوقيت قدره 6:03:04، الشوط 12 «خيرة» لأحمد عبدالله شطيط الوهيبي بزمن قدره 6:08:01، الشوط 13 «الجنيش» لمبارك بن نصرة العامري وبزمن قدره 6:05:28، الشوط 14 «نوادر» لمبارك بن نصرة العامري بتوقيت قدره 6:0628، وفي آخر أشواط الفترة المسائية وفئة الحقايق كان الموعد مع «مياس» لسالم سعيد بن منانة الكتبي وبزمن قدره 6:07:44.

«حفلة» في «الصباحية» و«الأشقر» «الأسرع»

تم تنظيم 25 شوطاً في الفترة الصباحية، وطارت«حفلة» لمحمد سعيد بن عوض سيف الكتبي، بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 6:03:3 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى «المهندس»، لسعيد نايع الشاوي الغفلي، وأحرز المركز الأول، بتوقيت قدره6:00:7، وحلقت «مسرة» لمصبح محمد بن شمال محمد الغفلي، بناموس الشوط الثالث للأبكار، وسجلت زمناً قدره 6:02:3، فيما استطاع «اشقر» لعبدالله سيف بن مصبح الكيبالي، الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان، بزمن 5:58:3، محققاً أفضل توقيت.

وفي الشوط الخامس كانت «صعوبة» لحمد سالم علي بن جهويل، على موعد مع المركز الأول، وتصدرت «أنوار» لصالح سالم محمد بن جهويل الشوط السادس، وطار القعود «الشامخ» لفيصل سالم حمد بن قضيب الكعبي، بناموس الشوط السابع، فيما حلقت «الشاهينية» وأهدت لغدير علي بن سعيد الكتبي، لقب الشوط الثامن، وكسبت «مزحة» لسالم حمد الدليلة العامري، ناموس الشوط التاسع، وقبض «هداد» لشايع حمد بالركاض العامري، على ناموس عاشر الأشواط.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز، «العزوم» لعبدالله علي بن سعيد الجنيبي، و«أفكار» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، و«عنيد» لعبيد محمج ناصر بن سالمين المنصوري، و «الدهماء» لمحمد ناصر بن حمد آل عويرة الكربي، و«حشيمة» لحمود مبارك بن حمود المنصوري، و«مستحيل» لعمهي جمعة غريب بن سعد الجنيبي، و«تمويل» لعماد غريب بن سعد الجنيبي، و«شاهين» لعلي ناصر بن سلطان السيفي، و«وعد» لسطان راشد بت علي العوادي، و«اشقر» لمسلم حمد بن متعب محمد العامري، و«كيان» لغانم فارس الفندي المزروعي، و«شاهين» لسالم سليمان بن حمود حمد الوهيبي، و«أسرار» لناصر الطوير بالمر العامري، و«كساب» لسليمان بن سلامة الفايدي الجهني، و«مسرة» لناصر الطوير بالمر العامري.

38 متسابقاً في ماراثون رحلة الهجن

شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الـ14 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباق الهجن ومزاينة الإبل، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار اللبسة في إمارة أم القيوين.

شهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين، رجال وسيدات، مشاركة 38 متسابقاً من المقيمين في الدولة، والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، وضمّ الماراثون 25 جنسية مختلفة، من دول: بريطانيا، أميركا، روسيا، النمسا، بيلاروسيا، الفلبين، البرازيل، بلجيكا، المكسيك، الهند، هونغ كونغ، طاجكستان، الصين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، استونيا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، بولندا، استراليا، مصر، كندا، والإمارات.

وفي فئة السيدات، حققت الصينية «اليكسيس هو» على ظهر المطية «دبي العابر» بزمن وقدره 3:24:46 دقيقة، أما في فئة الرجال فاستطاع البريطاني «أليكسندر اوستروالد» تحقيق المركز الأول على ظهر المطية «حمرون» بتوقيت بلغ 3:47:39 دقيقة.