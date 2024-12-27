ليفربول يحكم «البريميرليج» في ليلة «صلاح 100»



ليفربول (رويترز)



حول ليفربول تأخره بهدف مبكر إلى الفوز 3-1 على ضيفه ليستر سيتي بملعب أنفيلد، ليتفوق بفارق 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ ليستر سيتي أصحاب الأرض، عندما تقدم في الدقيقة السادسة عن طريق جوردان أيو، لكن كودي جاكبو أدرك التعادل لليفربول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاصر ليفربول منافسه منذ البداية، واحتاج إلى أربع دقائق فقط، ليتقدم بهدف سجله كيرتيس جونز، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.

وحافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 13 على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة.

ولعب ليفربول مباراة أقل من كل من تشيلسي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ونوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وفي ليلة ضبابية في ليفربول، أسكت ليستر سيتي جماهير أنفيلد بهدفه المبكر، إذ انطلق ستيفي مافيديدي على الجهة اليسرى، وأرسل عرضية إلى منطقة الجزاء وصلت إلى أيو الذي استخدم قوته للتغلب على تدخل آندي روبرتسون، ثم استدار ليضع الكرة في المرمى.

اقترب روبرتسون من التسجيل عبر كرة من ضربة رأس، لكنها اصطدمت بالزاوية اليمنى من المرمى في الدقيقة 25، ثم سدد صلاح كرة خادعة بقدمه اليسرى اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 45.

وبعدها بثوان، انطلق جاكبو على الجهة اليسرى، وسدد كرة رائعة تجاوزت حارس مرمى ليستر وسكنت الشباك في تعادل مستحق لليفربول.

وجاء هدف جونز، بعد أن تحرك لاعبو ليفربول بالكرة في مساحات ضيقة، قبل أن يرسل أليكسيس ماك أليستر عرضية إلى جونز ليسدد الكرة في الشباك.

وتوقف اللعب بسبب مراجعة طويلة لتقنية الفيديو، قبل تأكيد الهدف، واستغرق الحكم وقتاً طويلاً أيضاً قبل اتخاذ القرار بشأن هدف سجله جاكبو في الدقيقة 67، وقد قرر في النهاية إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقدم صلاح لمسة رائعة أخرى ليسجل الهدف رقم 100 مع ليفربول على ملعبه في الدوري، إذ توغل من الجهة اليمنى وصوب الكرة ببراعة في الشباك.

وكان بإمكان ليفربول الفوز بعدد أكبر من الأهداف في ظل فرض سيطرته.

وتراجع ليستر إلى منطقة الهبوط بجدول الترتيب قبل انطلاق المباراة، بعدما نجح ولفرهامبتون في تجاوزه بالفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة، بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، ويتفوق بنقطتين فقط على إبسويتش تاون صاحب المركز 19 قبل الأخير.

ويخوض ليفربول مباراته المقبلة يوم الأحد أمام مضيفه وستهام يونايتد بينما يستضيف ليستر فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في اليوم نفسه.