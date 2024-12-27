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الرياضة

أكانجي: التعادل مع إيفرتون نقطة تحول لـ «السيتي»

أكانجي: التعادل مع إيفرتون نقطة تحول لـ «السيتي»
27 ديسمبر 2024 18:39

 
لندن (أ ف ب)

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يعتقد مانويل أكانجي المدافع السويسري الدولي في مانشستر سيتي الإنجليزي، أن التعادل 1-1 مع إيفرتون يمكن أن يؤدي إلى صحوة فريقه، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لم يحقق فيها الفريق سوى انتصاراً واحداً، في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات.
أدت هذه النتائج إلى تراجع مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية، إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخلفاً بفارق 14 نقطة عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.
وقال أكانجي «بدا الأمر (بعد التعادل) وكأنه محبط، ولكن عند مقارنة النتيجة بالمباريات الأخرى، فقد لعبنا بشكل جيد حقاً منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة». وأضاف «حاولنا تسجيل هدف وحاولنا لعب كرة قدم هجومية لكنهم (إيفرتون) سجلوا من العدم، بذلنا ما يكفي للفوز بالمباراة، لكن الأمور لم تتغير كما نشتهي».
وأضاف «نحن بحاجة إلى مواصلة العمل والفرصة التالية ستكون في غضون أيام قليلة، لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به في الوقت الحالي، نحن نجرب كل شيئ».
وقال «تعرضنا للكثير من الإصابات، لذلك الأمر ليس سهلاً في الوقت الحالي، ولكن حتى الآن سنجد طريقة ونخرج من هذه الدوامة، وسيقف الحظ إلى جانبنا مرة أخرى».
وختم «في سلسلة سيئة مثل هذه، من الصعب شرح ذلك، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل والفرصة التالية، سيتم ذلك خلال أيام قليلة، ما زلت أعتقد أننا سنعود إلى الطريقة التي اعتدنا أن نلعب بها».

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