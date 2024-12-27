«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!



برلين (د ب أ)



تفاقمت أزمة الإصابات في توتنهام، بعد تعرض بن ديفيز لانتكاسة في التدريبات، مما قد يترك أنجي بوستيكوجلو من دون قلب دفاع لائق خلال لقاء النادي اللندني ضد ضيفه وولفرهامبتون الأحد، بالمرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وخاض توتنهام لقاءه، الذي خسره صفر-1 أمام مضيفه نوتنجهام فورست، من دون كل من كريستيان روميرو وميكي فان دي فين وبن ديفيز، قبل أن تتضاعف معاناته، عندما اضطر رادو دراجوسين لعدم استكمال اللقاء بسبب إصابة في كاحل القدم. واضطر آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، للاستعانة في المباراة بلاعبي الوسط آرتشي جراي وإيف بيسوما في مركز قلب الدفاع، حيث من الممكن أن يستمرا في ذات المركز أمام وولفرهامبتون، بعد أن عانى ديفيز من انتكاسة غير متوقعة.

وتحدث بوستيكوجلو عن ديفيز حيث قال «لا، لقد تم استبعاده، لسوء الحظ، تعرض لانتكاسة في التدريب، لذا فمن المحتمل أن يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع».

وفيما يتعلق بدراجوسين، صرح المدرب الأسترالي «من المبكر بعض الشيء الحكم على حالته، من الواضح أنه تعرض لالتواء في كاحله الليلة الماضية، وشعر أنه لا يستطيع الاستمرار، يتعين علينا الانتظار لنرى».

ويفتقد توتنهام أيضاً خدمات دجد سبينس، الذي تم طرده في لقاء نوتنجهام عقب حصوله على الإنذار الثاني، ليصبح توتنهام من دون خيارات دفاعية أمام وولفرهامبتون. أكد بوستيكوجلو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نحن في موقف صعب منذ فترة، ونجحنا في تجاوز هذه الفترة الطويلة، ونأمل ألا نواجه أي مشاكل أخرى، لكن طبيعة كرة القدم وجدول المباريات الذي لدينا، جعلانا دائماً على خط رفيع من القدرة على تخطي تلك المرحلة».

وقال مدرب توتنهام «إنه اختبار آخر بالنسبة لنا ولكن هذا هو ما عليه الأمر، وأياً كان ما نحتاج إلى التعامل معه، سنتعامل معه ونستعد للمباراة المقبلة».

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.