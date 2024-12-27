أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج



برلين (رويترز)



أعلن أونيون برلين المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم انفصاله عن مدربه بو سفينسون لسوء النتائج.

وغابت الانتصارات عن أونيون لأكثر من شهرين، وخسر خمس مرات في آخر سبع مباريات بالدوري، ليحتل المركز 12 برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.

وقال هورست هيلدت المدير الإداري في بيان للنادي «بعد تحليل مفصل للموسم حتى الآن، نحن على قناعة بأن هناك حاجة لتغيير كبير لعكس الوضع الحالي، ولهذا قررنا عدم استكمال التعاون مع بو سفينسون» وجهازه الفني.

وأضاف البيان أن النادي سيتخذ خلال الأيام القليلة القادمة قراراً بشأن الجهاز الفني الذي سيتولى المسؤولية اعتباراً من الثاني من يناير المقبل.

ويحل أونيون، الذي خسر 4-1 أمام فيردر بريمن في الجولة الماضية، ضيفاً على هايدنهايم في 11 من الشهر المقبل.