«مجدي» يدافع عن لقب كأس «مجلس التعاون»



محمد حسن (الشارقة)



يستضيف مضمار الشارقة لونجين، في الساعة الثانية بعد ظهر الأحد، حفل سباقه الرابع الذي يتألف من 6 أشواط، يبرز منها سباق كأس مجلس التعاون الخليجي الذي يُقام في الشوط الخامس، ويشارك في «حفل السباق» 92 جواداً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 400 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرئيس على لقب كأس مجلس التعاون للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي، تتنافس لمسافة 1700 متر «هيبة»، وتشارك فيه 16 جواداً من الإمارات، وعُمان وقطر.

ويسعى نجم إسطبلات العجبان «مجدي»، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة دانيال تودهوب للاحتفاظ باللقب، وحقق الفوز في مشاركته الأولى بالمضمار نفسه، إلا أنه تأخر في مشاركة تالية بمضمار ميدان، بيد أن مهمته ربما لن تكون سهلة، في ظل وجود الجواد العُماني «مضمون»، وهو غير مهزوم في آخر 3 مشاركات، بجانب «الثنائي» القطري «مهدي» و«ناهب النايف»، كما تتأهب كتيبة قوية من خيول الإنتاج الإماراتي، على رأسها «أيه أف يطوي» وصيف «مجدي» في النسخة الماضية، و«أيه أف أفهم»، بجانب «زيدان الوثبة».

ويُفتتح الحفل بالشوط الأول وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

وخُصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات بعمر ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً.

وتشارك في الشوط الثالث أيضاً 16 جواداً، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 3 سنوات وما فوق للمبتدئية، من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر، وجوائز الشوط 40 ألف درهم.

أما الشوط الرابع، فقد خُصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق إنتاج الإمارات، لمسافة 1700 متر «تكافؤ» وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة فيه 16 جواداً.

ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، وخُصص للخيول عمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة فيه 15 جواداً.