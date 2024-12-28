الرزوقي يرحب بالمشاركين في الدوري العالمي للكاراتيه



علي معالي (أبوظبي)



رحب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بلاعبي ولاعبات العالم للشباب، قبل المشاركة في «النسخة الثالثة» لبطولة الدوري العالمي بالفجيرة من 20 إلى 23 فبراير 2025.

وقال الرزوقي: «أرحب بالجميع في دوري شباب الكاراتيه 2025، حيث نجتمع معاً في الفجيرة بدولة الإمارات، ذلك المكان الذي اكتسب بجدارة سمعته عاصمة لألعاب الدفاع عن النفس في إمارة تعتبر مثالاً على التزامنا بتعزيز فنون ورياضات الدفاع عن النفس».

وأضاف: «فخورون بأن تكون النسخة الجديدة أيضاً من الحدث العالمي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وأسهم دعم سموه الثابت وتفانيه في رياضات الدفاع عن النفس، في رفع مكانة البطولة، وتعزيز ثقافة فنون الدفاع عن النفس في الدولة والمنطقة، وإن رؤيته وتشجيعه يمثلان مصدر إلهام لنا جميعاً، ويعززان مساحة الإبداع، حيث يمكن للرياضيين الشباب السعي للتميز».

وقال الرزوقي: «ندعوكم للاستمتاع بجمال وكرم الدولة، ممثلاً في ضيافة الفجيرة، والطقس مثالي في هذا الوقت من العام، مع سماء صافية ونسمات منعشة، وأدعو شباب العالم لاغتنام الفرصة لاستكشاف كل ما تقدمه الفجيرة والدولة من جبال مذهلة وسواحل هادئة، والثقافة النابضة بالحياة في إماراتنا الأخرى، وأتمنى أن تكون التجربة غنية خارج الساحة كما هي داخلها».

وأضاف: «بطولة الشباب هذه ليست مجرد منافسة؛ إنها احتفال بالوحدة والمهارة والروح الرياضية، إنها فرصة للاعبي الكاراتيه الشباب من جميع أنحاء العالم للالتقاء والتعلم والنمو وتجسيد القيم التي تحدد الكاراتيه (الشرف والاحترام والانضباط)، وتدرب كلاً منكم بلا كلل ليكون هنا، وكل مباراة وكل (كاتا) تمثل الالتزام الذي قطعتموه على أنفسكم تجاه هذا الفن النبيل».

وقال: «دعونا نجعل دوري شباب الفجيرة للكاراتيه حدثاً لا يُنسى وناجحاً يستمر في البناء على إرث الفجيرة قلب رياضات الدفاع عن النفس في الإمارات».