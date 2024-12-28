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الرياضة

بني ياس يُنهي «النصف الأول» لدوري الطائرة في القمة

بني ياس يُنهي «النصف الأول» لدوري الطائرة في القمة
28 ديسمبر 2024 15:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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برهن بني ياس على رغبته الجادة في التتويج بدرع «دوري الطائرة للرجال»، بعدما أنهى مرحلة ذهاب الدور الأول، في قمة الترتيب بـ«العلامة الكاملة» برصيد 8 انتصارات من 8 مباريات، ليجمع 24 نقطة، وضعته في الصدارة.
واختتم «السماوي» ذهاب الدور الأول، بالفوز على مضيفه الوصل 3-1، بنتائج الأشواط «25-20 و23-25 و25-21 و25-20»، ضمن الأسبوع التاسع، والذي شهد فوز حتا «الثالث» على الوحدة «الأخير» بنتيجة 3- صفر، فيما تغلب الجزيرة «الرابع» على شباب الأهلي «الخامس» بنتيجة 3-1، وفاز عجمان «السابع» على العين «الثامن» بنتيجة 3-0، في الوقت الذي احتفظ فيه النصر الغائب عن الجولة الأخيرة بداعي الراحة بـ«وصافة» الترتيب.
وقدم فريق طائرة بني ياس المُتوج بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024-2025، بفوزه على النصر 3- صفر، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد»، مستويات مبهرة في مرحلة ذهاب الدور الأول للدوري، والتي حصد فيه الانتصار في 8 مباريات، خسر خلالها شوطين فقط مسجلاً رقماً قياسياً.
من جانبه، أشاد محمد المنهالي، لاعب طائرة «السماوي»، بالنتائج الإيجابية لفريقه في ذهاب الدور الأول، وقال: «أنهينا مرحلة ذهاب الدور الأول في الصدارة بالعلامة الكاملة، وخسارة شوطين فقط في جميع المباريات»، مشيداً بدور اللاعبين والجهاز الفني، والدعم المقدر لإدارة النادي.
وأضاف: «هدفنا واضح في الموسم الحالي بالمنافسة على كل الألقاب، وأعتقد أن الفريق في الطريق الصحيح، ونتطلع إلى إكمال المشوار الناجح في النصف الثاني من مشوار الدوري».
وتشهد منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.

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