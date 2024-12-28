«مونستر جان» يشعل الأجواء الحماسية في مهرجان ليوا الدولي



إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



أشعل أبطال العالم في استعراضات مونستر جان «الأجواء الحماسية»، في مهرجان ليوا الدولي أمام الآلاف من الجماهير التي حرصت على الحضور قبل انطلاق الاستعراضات، للاستمتاع بمنافسات السيارات الضخمة والدرجات النارية.

وحرص كل متسابق على تقديم أفضل ما لديه من استعراضات خطرة أمام الجمهور الذي حرص على متابعة العرض وتجربة متعة عائلية شاملة، حيث يشق الرياضيون العالميون بشاحناتهم العملاقة التي تزن 12000 رطل أرض المعركة بضراوة في المنافسات المفتوحة للسرعة والمهارات.

وطبقاً لنظام المنافسة الذي حددته اللجنة المنظمة للمسابقة، يحق لكل متسابق محاولتان، على أن تُحتسب أفضل النقاط في المحاولتين، كما منحت لجنة التحكيم فرصة المشاركة للجمهور في اختيار أفضل الاستعراضات المقدمة أمامه، من خلال المشاركة، وإبداء الرأي عبر استخدام «الباركود» الخاص بالمسابقة.

وشهدت استعراضات السيارات والدرجات إقبالاً جماهيرياً كبيراً فاق التوقعات، بعد أن نفدت جميع تذاكر الاستعراض، وأصبحت المدرجات مكتملة العدد ليتنافس المتسابقون العالميون في استعراض مهاراتهم، وسط صيحات الجمهور التي انتزع منها آهات الإعجاب والدهشة، بفضل الحركات الخطرة والأداء القوي بالسيارات الضخمة، وكذلك الاستعراض المثير بالدراجات النارية على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء.

وأبدى الجمهور من مختلف الجنسيات إعجابه بقوة المنافسة والأداء القوي للمتسابقين، حيث أكد جوري نايت من بريطانيا، أنه سعيد بوجوده في مهرجان ليوا الدولي، وأنه كان حريصاً على حضور ومتابعة عرض السيارات الضخمة والدرجات في «مونستر جان»، وحضر قبل انطلاق الفعاليات بوقت كافٍ وأبهره أداء المتسابقين الذين قدموا حركات لا يمكن لأحد أن يقدمها غيرهم، حيث القوة والشجاعة في الأداء، سواء من خلال السيارات الضخمة التي تتقلب بليونة وتحكم عالٍ من المتسابق، أو من خلال استعراضات الدراجات النارية التي يقوم بها متسابقون عالميون في الهواء ويقدمون لوحة جيدة للجمهور.

وأشار الدكتور محمد باذيب، من السعودية، إلى قوة المهرجان وتنوع الفعاليات، موضحاً أنها المرة الأولى التي يحضر فيها مهرجان ليوا الدولي، ورغم أنه سمع عنه كثيراً، ألا أن ما شاهده وما وجده على أرض الواقع يفوق كل تصور، حيث الخدمات المتوفرة في كل مكان، والجهود المبذولة لإنجاح الفعاليات، وحرص الجميع على أن يكون المهرجان لوحة مشرفة وتجربة ممتعة للزوار، بجانب كرم الضيافة والتعامل المثالي المعروف عن الأشقاء في الإمارات.