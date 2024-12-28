أحمد بن حمدان يؤكد أهمية المعسكر الدولي للشراع الحديث



الشارقة (وام)



أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أهمية المعسكر الدولي للشراع الحديث، الذي ينظمه نادي الحمرية، في التسويق لدولة الإمارات واجهة للرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال زيارته، المعسكر الذي انطلق 26 ديسمبر الجاري، ويستمر إلى 2 يناير المقبل، بمشاركة لاعبين دوليين من الإمارات والسعودية وعُمان واليابان وبريطانيا وإسبانيا.

وكان في استقبال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وعدد من المسؤولين.

وتفقد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، المعسكر، والتقى المشاركين واللجنة الفنية، كما تفقد مقر تدريب فريق الحمرية للشراع الذي يحتضن المعسكر.