اليمن ينهي المشوار الخليجي بفوز تاريخي أمام البحرين



الكويت (الاتحاد)



أنهى اليمن مشواره في «النسخة 26» لكأس الخليج لكرة القدم، بفوز تاريخي على حساب البحرين 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد جابر المبارك في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ضمن «خليجي 26» في الكويت، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز السعودية على العراق 3-1 على استاد جابر الأحمد الدولي.

وسجل «ثنائية» اليمن إبراهيم الختال لاعب البحرين «هدف عكسي» بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41، وهارون الزبيدي في الدقيقة 88، فيما سجل للبحرين محمد الرميحي في الدقيقة 62.

وأنهى منتخب اليمن الذي احتفل بفوزه الأول في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، مشواره باحتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مقابل 6 نقاط لـ «الأحمر» البحريني الصاعد مسبقاً إلى نصف النهائي، والذي خاض المباراة بتشكيلة غلبت عليها عناصر الاحتياط.

ويلتقي في نصف النهائي المقرر الثلاثاء المقبل، عُمان مع السعودية، والبحرين مع الكويت «المستضيف».

وافتتح المنتخب اليمني التسجيل في الدقيقة 41، من كرة أرسلها ناصر محمدوه، حاول إبراهيم الختال لاعب البحرين إبعادها ليسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني عاد منتخب البحرين بهدف التعادل، بواسطة المهاجم محمد الرميحي في الدقيقة 62، من لمسة جميلة، مستفيداً من تمريرة إبراهيم الختال.

وأشهر الحكم الإماراتي عمر آل علي البطاقة الحمراء في وجه سيد باقر مدافع منتخب البحرين في الدقيقة 73، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يسجل هارون الزبيدي هدفاً حاسماً لمنتخب اليمن في الدقيقة 88، ويمنح منتخب بلاده فوزاً تاريخياً هو الأول في كأس الخليج منذ أول مشاركة في «خليجي 16» بالكويت عام 2003.