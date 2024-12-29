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الرياضة

شروط سان جيرمان المالية تُعرقل رحيل مواني!

شروط سان جيرمان المالية تُعرقل رحيل مواني!
29 ديسمبر 2024 13:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
اقترب الدولي الفرنسي، راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، من البقاء في «حديقة الأمراء» رغم كونه لاعباً «غير مرغوب فيه» من جانب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، وأيضاً من النادي الذي يسعى للتخلص منه، سواء بالبيع أو الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في أول يناير المقبل.
وكشفت شبكة «سكاي سبورت» النقاب عن أن مسألة رحيل مواني أصبحت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، بسبب رفض سان جيرمان التساهل في مطالبه المالية، التي حددها لرحيل اللاعب نهائياً أوعلى سبيل الإعارة، إذ يرفض تماماً تحمل أي جزء من راتبه في حالة الإعارة، ما أدى إلى صعوبة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، وخاصة ميلان الإيطالي الذي أعلن رسمياً رغبته في ضم مواني.
وإزاء هذا التعنت من جانب سان جيرمان، اضطر النادي الإيطالي إلى إعادة النظر في موقفه على حد قول «سكاي سبورت»، وأوقف المفاوضات، لأن «الباريسي» يريد من أي نادٍ يرغب في ضم مواني أن يتحمل كامل راتبه 5 ملايين يورو، إلى جانب كل المتغيرات الأخرى.
وقالت الشبكة إن ميلان رأى أن الصفقة على هذا النحو مُكلفة جداً، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الإيطالي إلى تخفيض نفقاته في هذا «الميركاتو» الشتوي.
ولا يزال سان جيرمان متمسكاً بطلباته، ويأمل في إيجاد نادٍ على استعداد أن يقبل هذه الشروط للموافقة على رحيل الدولي الفرنسي، وهناك أكثر من نادٍ إنجليزي تتابع الموقف عن قرب، غير أن أياً منها لم يتحرك بصورة إيجابية نحو تقديم عرض رسمي لسان جيرمان.
واختتمت الشبكة تقريرها بأن مواني الذي لم يستدعه لويس إنريكي خلال المباريات الثلاث الأخيرة للفريق، بعد أن أسقطه من حساباته وخططه التكتيكية، أصبح غير متحمس للبقاء في «حديقة الأمراء»، في الوقت الذي يتمسك فيه سان جيرمان باستراتيجيته الجديدة التي تستهدف خفض «سقف الرواتب» مع فتح الباب أمام البحث عن مهاجم جديد يمكن الاعتماد عليه بدلاً من الفرنسي.
 

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